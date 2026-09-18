Yeni uyuşturucu operasyonu listede Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş da var 18 gözaltı kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen’in de bulunduğu 18 kişi için gözaltı kararı verildi,
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda isme yönelik gözaltı işlemi uygulandı.
Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli'ni yanı sıra oyuncu Melis Sezen ve rapçi Seyfullah Sağır'ın (Sefo) da olduğu öğrenildi.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 18 KİŞİYE GÖZALTI KARARI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin
uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucumadde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme
yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
1. Aras Bulut İYİNEMLİ
2. Seyfullah SAĞIR (Sefo)
3. Melis SEZEN
4. Nilperi ŞAHİNKAYA
5. Hande DEMİR
6. Hasan ŞAŞ
7. Melis İŞITEN
8. Yeliz YEŞİLÇİMEN
9. Anil DURMUŞ
10. Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE
11. Volkan AKÇIRAY
12. Zeynep AKÇIRAY
13. Eda GÜZELCİK
14. Sezer ÇAKIR