Yeni Parti'ye 'yiğidim aslanım' şoku! Zülfü Livaneli'den yeni öneri

Sanatçı Zülfü Livaneli, 'Yiğidim Aslanım' isimli eserinin YENİ Parti mitinglerinde ve etkinliklerinde kullanılmasının yasaklandığı iddiaları ve ardından başlayan tartışmalar hakkında sessizliğini bozdu.

Yaşananların büyütüldüğünü belirten Livaneli, durumu siyasi bir kamplaşma meselesi haline getirmenin yanlış olduğunu vurguladı.

ŞARKIMI YASAKLAMADIM, ÖNERİDE BULUNDUM"

Tartışmaların gerçeği yansıtmadığını belirten Livaneli, eserinin yasaklanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Aslında biz bir bardak suda fırtına yaratmaya çok meraklı bir millet olduk. Hemen her şey siyasi kamplaşma meselesi haline geliyor. İstediği zaman çalabilir tabii YENİ Parti. Çok fazla eleştiri geliyordu bana. Enerji böyle sönümleniyor falan... Çünkü bu bir ağıt. Geçmişe ait. Geçmişi anan, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sözleri. Önce Nâzım'ı, sonra Deniz Gezmiş için, sonra Uğur Mumcu, sonra demokrasi şehitleri için yapılmış olan bir parça. Ben de bir dostum vasıtasıyla Sayın Genel Başkan Özgür Özel'e ilettim. Dedim ki bunu değil, 'Ey Özgürlük' olabilir, 'Merhaba' olabilir... Onlar açısından da daha çok söyledim. Ben öyle 'parçamı çalmayın' falan demedim. Parti açısından daha iyi olabilir."

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU: "BUNLAR DELİ SAÇMASI"

Öte yandan son dönemde sosyal medyada gündeme getirilen Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına da çok net ve sert bir dille yanıt veren 80 yaşındaki sanatçı, tek isteğinin huzur olduğunu belirtti:

"Ne kadar yalan var ortalıkta, ben inanamıyorum buna. O kişi, 'kitaplarını kendi yazmıyor' da dedi. Bunlar deli saçması. 80 yaşımı geçtim. Huzur içinde kitaplarımı yazmak, bestelerimi türkülerimi söylemek istiyorum. Zaten eşimin hastalık süreciyle öldük öldük dirildik. Neredeyse öbür dünyadan çekip aldık. Böyle dertle uğraşırken, Türkiye de biraz iyi olsun. O oradan o yalanı atıyor, bu buradan o yalanı atıyor. Yapmayın kardeşim, huzur verin huzur. Cumhurbaşkanı falan olmayacağım. Allah aşkına kafanıza sokun bunu. Bir şey kastetmiyorum. Huzur verin kardeşim. Bu ülkenin 80 yaşını geçmiş bir sanatçısıyım. Bu kadarım işte, bundan da fazlası değilim."