Yeni Parti'nin ismimi değişiyor? İki seçenek masada

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Özgür Özel ve beraberindeki isimler Yeni Parti'yi kurmuştu.

YENİ PARTİ'NİN İSMİ Mİ DEĞİŞECEK?

"Yeni" ifadesinin Yenilik Partisi'nin ismiyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yeni Parti adına itiraz geldi.

YARGITAY'DAN TEBLİGAT: "ADINIZI DEĞİŞTİRİN"

Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye "Adınızı değiştirin" tebligatı gönderdiği belirtildi. Böylece partinin mevcut ismini kullanıp kullanamayacağı tartışması ortaya çıktı.

İKİ SEÇENEK MASADA

Sözcü TV'deki canlı yayına katılan İsmail Saymaz, Yeni Parti yönetiminin önünde iki seçenek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben bugün CHP'li, yeni partili iki önemli yetkiliyle bu konuyu konuştum. “Nasıl hareket edeceksiniz?” diye sordum. Önlerinde iki yol var.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebligatının doğrudan bir yaptırımı yok.

“HALKIN YENİ PARTİSİ” YA DA "DEĞİŞİM PARTİSİ"

Bir, 'Bu ismi kullanamazsınız, revize etmelisiniz.' yönündeki uyarıya uyarlar. Uyarıyı dikkate alırlar, isimlerini değiştirirler. Birinci senaryo bu olabilir. Bunun için de Kurucular Kurulunun toplanıp partinin ismini değiştirmesi ya da partinin ismine bir ekleme yapması icap eder. Mesela 'Halkın Yeni Partisi' gibi bir isim, yani tek başına 'Yeni' değil, önüne arkasına başka bir kelime koyarak bir formül bulabilirler ya da 'Yeni' isminden tamamen değiştirebilirler. Burada da başka senaryolardan bahsediliyor. Örneğin Değişim Partisi."