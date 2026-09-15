Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Murat Emir konuştu

Genel başkanlığını Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesi talebiyle Yargıtay'a başvuruda bulundu.

Başlayan tartışmalara ilişkin Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

YENİ PARTİ'NİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Emir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer iki parti arasında 'iltibas' yani seçmenin karıştırabileceği seviyede bir benzerlik olursa, buna hukuken iltibas deniyor ve bu durumun ispatlanması gerekiyor. İltibas incelemesinde yalnızca isme değil, amblem ve rumuza da bakılır. Geçmişte birbiriyle çok daha yakın benzerlik taşıyan partilerle ilgili iltibas kararı verilmediğini gördük. Bu hukuki içtihatları bilerek bu kararları aldık."

'YETKİ AYM'DE'

"Dolayısıyla bir itiraz var, olabilir. Yargıtay bir görev yapıyor, gayet normal" diyen Emir, bu konuda yetkinin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu vurguladı.

"Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldiği zaman sadece isim benzerliğine değil bunun aynı zamanda amblem, aynı zamanda rumuz benzerliği olup olmadığı ve bütün bunlara ek olarak seçmen davranışlarında, seçmen tercihlerinde karıştırıcı etki yapıp yapmadığına karar verecek" ifadelerini kullanan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Yani orada böyle bir kriz, böyle büyük bir kaygı verici bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"HERKES RAHAT OLSUN"

"Peki tam seçim arifesinde böyle bir karar çıkarsa, bu isim konusunda aleyhinizde bir karar çıkarsa ve sizin de ismi değiştirip seçime yetişecek zamanınız kalmamışsa?" sorusuna karşılık ise YENİ Partili Murat Emir şöyle yanıt verdi: