Hull City'den sonra! Acun Ilıcalı'nın diğer takımları da başarıya doymuyor
İngiltere'de Hull City ile yenilgisiz yoluna devam eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu bir diğer kulüp NK Maribor da Slovenya'da sezona etkili bir başlangıç yaptı. Mor-beyazlı ekip, ligde geride kalan 9 haftada mağlubiyet yaşamazken liderlik koltuğuna oturdu.
Slovenya 1. SNL'de mücadele eden NK Maribor, 2026-2027 sezonunun ilk 9 haftasını kayıpsız geçti. Teknik direktör Darko Milanic yönetimindeki takım, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 19 puan topladı.
MARIBOR YENİLGİSİZ ZİRVEDE
Sezona Aluminij beraberliğiyle başlayan Maribor, ardından aldığı galibiyet ve beraberliklerle zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Slovenya temsilcisi, son lig maçında deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.
9 haftada rakip fileleri 17 kez havalandıran Maribor, savunmadaki performansıyla da dikkat çekti. Mor-beyazlı ekip bu süreçte kalesinde yalnızca 6 gol gördü.
KUPADA DA GOL ŞOV
Maribor, ligdeki başarılı görüntüsünü Slovenya Kupası'na da taşıdı. Turnuvanın ilk turunda deplasmanda Slovenj Gradec ile karşılaşan ekip, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek ikinci tura yükseldi.
Geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Maribor, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Slovenya temsilcisi, sezon sonunda tarihindeki 17. lig şampiyonluğunu kazanarak kupayı müzesine götürmek istiyor.