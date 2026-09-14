Hull City'den sonra! Acun Ilıcalı'nın diğer takımları da başarıya doymuyor

9 haftada rakip fileleri 17 kez havalandıran Maribor, savunmadaki performansıyla da dikkat çekti. Mor-beyazlı ekip bu süreçte kalesinde yalnızca 6 gol gördü.

KUPADA DA GOL ŞOV

Maribor, ligdeki başarılı görüntüsünü Slovenya Kupası'na da taşıdı. Turnuvanın ilk turunda deplasmanda Slovenj Gradec ile karşılaşan ekip, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçerek ikinci tura yükseldi.