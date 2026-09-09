Yeni Parti'den Üsküdar seçimlerine ilişkin açıklama

Gökhan Günaydın, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için dün yapılan seçimleri eleştirdi. Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar'da vatandaşın iradesinin sizden yana olduğunu düşünüyorsanız yerel seçimleri öne çekin. Türkiye'de bütün yerel seçimleri tekrar edelim. Üsküdar'ı da tekrar edelim. Bakalım kumpaslarla düşürdüğünüz Üsküdar'ı vatandaş size verecek mi? Bakalım kumpaslarla yürümeye çalıştığınız İstanbul konusunda yediğiniz bir milyon farkı daha da açmış durumda olduğumuzu vatandaş tescil edecek mi? Halep oradaysa arşın buradadır. Herkesi arsızlığıyla ve uğursuzluğuyla yüzleşmeye davet ediyorum. Türkiye'de seçimli demokrasiyi rafa kaldırmak hiç kimsenin haddi değildir. Türkiye'de seçimi anlamsız kılmak, yurttaşa umutsuzluk yaymaya çalıştığınızın farkındayız ama bunu başaramayacaksınız. Türkiye demokratik rejimle ve millet iradesiyle yönetilmeye devam edecektir."

Günaydın, bir soru üzerine, Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçime itiraz edeceklerini de belirtti.