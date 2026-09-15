YENİ Parti'den flaş karar! İsim değişikliğine gidilecekti

Yenilik Partisi'nin yaptığı başvuru neticesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanınan isim değişikliği süresinin dolmasıyla birlikte, YENİ Parti'nin izleyeceği strateji netleşti. Yönetim, iki parti arasında hukuki anlamda bir benzerlik olmadığını savunarak mevcut aşamada isim değişikliğine gitmeme kararı alırken, konunun son kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını bekliyor.

“İLTİBAS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ”

YENİ Parti yönetiminin değerlendirmesine göre, iki parti arasındaki isim farklılığı Siyasi Partiler Kanunu'nun “Kullanılmayacak parti adları” başlıklı 96'ncı maddesinde düzenlenen iltibas kapsamında değerlendirilemez.

Parti kurmayları ayrıca iki siyasi partinin kısaltmalarının da aynı olmadığına dikkat çekiyor.

Bu nedenle YENİ Parti, mevcut aşamada herhangi bir isim değişikliğine gitmek yerine AYM'nin kararını bekleme yönünde tavır aldı.

SÜRE DOLUNCA SÜREÇ AYM'YE TAŞINACAK

Başsavcılığın, 18 Eylül'de dolacak sürenin ardından YENİ Parti'ye söz konusu aykırılığı gidermesi için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104'üncü maddesi kapsamında ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep etmesi bekleniyor.

Bundan sonraki süreçte AYM, YENİ Parti'ye konuyla ilgili savunmasını yapması için süre verecek.

Yüksek Mahkeme, partinin savunmasını aldıktan sonra isim konusunda kanuna aykırılık bulunduğu kanaatine varırsa, aykırılığın giderilmesi amacıyla ihtar kararı verebilecek.

AYM İHTAR VERİRSE İSİM DEĞİŞECEK

YENİ Parti kurmayları, şu aşamada AYM'nin ihtar kararı vermesini beklemediklerini ifade ediyor.

Ancak AYM'nin ihtar kararı vermesi halinde parti, isim değişikliğine gitmek zorunda kalacak.

Parti yönetiminin planlamasına göre kararın kasım ayında yapılması beklenen 1. Kurultay'dan önce çıkması halinde isim değişikliği Kurucular Kurulu kararıyla gerçekleştirilebilecek.

Kararın 1. Kurultay sonrasında çıkması durumunda ise partinin isim değişikliği için olağanüstü kurultay toplaması gündeme gelebilecek.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ'NDE

Böylece YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasında başlayan isim benzerliği tartışmasında kritik aşamaya gelindi.

YENİ Parti, kendi değerlendirmesine göre herhangi bir isim değişikliği yapmadan süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı tercih ederken, son kararı AYM'nin vereceği süreçte partinin mevcut ismiyle devam edip etmeyeceği de netleşecek.