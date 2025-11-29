Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu! Fahiş fiyata yargı ayarı!

Meclis’e sunulan 11’inci Yargı Paketi, ekmek ve simitten taksi ve servis ücretlerine kadar birçok alanda TESK tarafından belirlenen tarifeler için yeni bir sistem getiriyor. Fahiş fiyat artışlarını önlemeyi ve hedef enflasyona uyumlu fiyatlandırma yapılmasını amaçlayan düzenleme, tarife onay ve kesinleşme süreçlerini köklü şekilde değiştirecek.

11'inci Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Bu düzenlemeyle birlikte ekmek, simit, taksi, servis ücretlerine fahiş fiyat ve hedef enflasyon ayarı geliyor.

Buna göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve bağlı odalarca hazırlanan (aralarında ekmek, simit, dolmuş, taksi, servis fiyatları gibi) tarifelerinin kesinleşmesine ilişkin yöntemler değiştirilecek.

Esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.



15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Onaylanan fiyat tarifesine itiraz edilmezse 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Belediyeler tarafından itiraz edilen veya Bakanlığın görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifeleri 15 gün içinde uzlaşma komisyonunda nihai karara bağlanacak.



Sabah'ta yer alan habere göre; bakanlık ve belediyeden belirlenen fiyat tarifeleriyle ilgili itiraz gelmesi durumunda uzlaşma komisyonu oluşturulacak.



Komisyonda, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcileri yer alacak.



OVP HEDEFİ DİKKATE ALINACAK

İtirazlar sonrası oluşturulan komisyon, yeni fiyatları mevcut maliyetler ve ortalama kâr marjlarının yanı sıra Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini dikkate alarak belirleyecek.

Talep edilen tarife, komisyonun nihai kararından sonra yürürlüğe girecek