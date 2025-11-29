BIST 10.937
Çocuklarla geçmeyen kurdeşenin altında farklı nedenler olabilir! Masum bir kaşıntı deyip geçmeyin

Çocuğunuzun cildinde ansızın beliren ve geçmek bilmeyen kaşıntılı kabarıklıklar, basit bir alerji sanılsa da aslında “kronik ürtiker”in habercisi olabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, inatçı kurdeşenin altında yatan nedenleri ve modern tedavi yöntemlerini anlattı.

Çocuğunuzun vücudunda aniden ortaya çıkan kızarıklık ve kabarıklıklar çoğu zaman geçicidir ancak 6 haftadan fazlasüren kaşıntılar, “kronik ürtiker” alarmı veriyor olabilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, ebeveynlerin kâbusu olan bu inatçı tabloya dair kritik uyarılarda bulundu.

KAŞINTILI VE KABARIK DÖKÜNTÜLER BULAŞICI DEĞİL

Prof. Dr. Nacaroğlu, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtikerin ciltte kızarık, kabarık ve kaşıntılı plaklarla seyrettiğini söyleyerek, “Çocukların yaklaşık yüzde 20-25’inde yani 5 çocuktan birinde akut ürtiker görülebiliyor. Genellikle 1-2 hafta içinde geçer ancak bazen 6 haftadan uzun sürebilir. Bu durumda artık kronik ürtiker olarak adlandırırız” dedi. Hastalığın bulaşıcı olmadığını vurgulayan Prof. Dr.Nacaroğlu, “Bu durum ebeveynler için endişe verici olabilir ama anafilaksiye, yani hayati tehlike yaratan şok tablosuna ilerlemez. Ancak kaşıntı ve döküntüler çocukların uyku ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir” diye konuştu.

STRES, ENFEKSİYON VEYA İLAÇ KULLANIMI TETİKLEYEBİLİR

Kurdeşenin birçok farklı nedene bağlı gelişebileceğini belirten Prof. Dr. Nacaroğlu, “Enfeksiyonlar, stres, bazı ilaçlar veya bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine karşı oluşturduğu reaksiyonlar sonucu ortaya çıkabiliyor. Bazen tiroid hastalıkları ya da çölyak gibi nedenler de altta yatabiliyor”ifadelerini kullandı.

GEREKSİZ DİYETLER ÇOCUKLARA ZARAR VEREBİLİR

Kurdeşen tanısı konan çocuklarda sık yapılan bir hataya da dikkat çeken Prof. Nacaroğlu, “Ürtiker her zaman alerji kaynaklı değildir. Gereksiz besin alerjisi tanısı konulup çocuğun diyetinden bazı besinlerin çıkarılması doğru değildir. Altta yatan neden araştırılmadan besin kısıtlaması yapılmamalı” uyarısında bulundu. Tedavide genellikle alerji şuruplarının kullanıldığını belirten Prof. Nacaroğlu, “Şurup tedavisine yanıt alınamayan vakalarda ayda bir uygulanan biyolojik ajanlarla başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Ürtiker 6 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

