BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmaları! Özgür Özel eşi Didem Özel ile geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmaları! Özgür Özel eşi Didem Özel ile geldi

CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı. Kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı.

Abone ol

CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.

CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmaları! Özgür Özel eşi Didem Özel ile geldi - Resim: 0

Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı.

Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.

Kurultay'da, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'in video mesajı gösterildi.

İmamoğlu'nun mektubu yayınlandı

Ayrıca, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektup, yapay zeka ile hazırlanan videoyla yayınlandı.

Bugüne kadar 22'si olağanüstü 60 kurultay toplayan CHP'nin olağan kurultayının ikinci gününde, Genel Başkan Özgür Özel delegelere hitap edecek.

Ardından çalışma ve hesap raporları ile Kurultay sonuç bildirgesi raporu okunarak görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini gerçekleştirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu CHP yönetimine mesaj gönderdi! "Hodri meydan" dedi
Kılıçdaroğlu CHP yönetimine mesaj gönderdi! "Hodri meydan" dedi
Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi planı! İlk 11’ini belirledi
Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi planı! İlk 11’ini belirledi
'C7K' soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
'C7K' soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
İller bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı! MSB Bakan Yardımcılığına ise o isim...
İller bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı! MSB Bakan Yardımcılığına ise o isim...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
ABD basınından çarpıcı iddia: Trump ile Maduro görüştü
ABD basınından çarpıcı iddia: Trump ile Maduro görüştü
Asgari ücret için masadaki zam aralığı! 1 hafta kala belli oldu
Asgari ücret için masadaki zam aralığı! 1 hafta kala belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'ye konuk olacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'ye konuk olacak
Çocuklarla geçmeyen kurdeşenin altında farklı nedenler olabilir! Masum bir kaşıntı deyip geçmeyin
Çocuklarla geçmeyen kurdeşenin altında farklı nedenler olabilir! Masum bir kaşıntı deyip geçmeyin
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Kiracı–ev sahibi uyuşmazlıkları rekor seviyede
Kiracı–ev sahibi uyuşmazlıkları rekor seviyede
Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda!
Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda!