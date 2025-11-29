BIST 10.937
İller bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı! MSB Bakan Yardımcılığına ise o isim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alınırken, yerine Eyyüp Karahan getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Salih Ayhan atandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarıyla ilgili atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar göre İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı. Boşalan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi.

İller bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı! MSB Bakan Yardımcılığına ise o isim... - Resim: 0

MSB'DE KRİTİK KOLTUĞA YENİ İSİM

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Salih Ayhan atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı. Ayrıca karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 7 Müfettiş, Başmüfettişliğe yükseltildi, Sağlık Bakanlığı'nda ise 2 yeni müfettiş ataması yapıldı. Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Humman Şen atandı.

