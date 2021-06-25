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Yasin Börü davasında flaş gelişme! Bir sanık için daha ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yasin Börü davasında flaş gelişme! Bir sanık için daha ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesine ilişkin görülen davada, sanık Mazlum İçli'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Sanık Mazlum İçli'nin olay tarihinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tanık beyanının dosyaya girdiğini açıklayan mahkeme başkanı, buna ilişkin sanığın beyanını sordu.

Sanık İçli, aleyhinde beyanda bulunan tanığı tanımadığını, Kobani olaylarında yer almadığını, kimseye zarar vermediğini öne sürdü.

Olayların yaşandığı tarihte Kulp ilçesindeki düğünde olduğuna dair tanıkların olduğunu söyleyen İçli, isnat edilen suçlamaların delillere dayanmadığını savundu.

Ardından söz alan cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaada değişiklik yapacağını ifade etti.

Buna göre savcı, daha önce hakkında beraat talep ettiği sanık Mazlum İçli'nin, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kobani davasıyla birleştirilme talebi reddedildi

Müşteki avukatı Recep Tayyip Özdoğan da mütalaada hakkında beraat istenen sanık Hüseyin Okçu'nun olay tarihinde gerçekleştirilen terör eylemelerine katıldığına yönelik teşhislerin yapıldığını belirterek, beraat talebine katılmadıklarını söyledi.

Avukat Özdoğan, ayrıca 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak yargılanan dönemin HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani davası ile bu dosyanın birleştirilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise iki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle birleştirme talebinin reddedilmesini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, birleştirme talebini kabul etmedi.

Duruşmada, sanıkların esasa ilişkin beyanlarının alınmasına geçildi.

 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenmişti

28 Mayıs'ta görülen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan 20'si hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2'si için de beraat talebinde bulunmuştu.

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