Ankara'da kirli kazanç! Eve giren ekipler şok oldu: Bedenleri üzerinden geçinmiş

"Köpek yeni doğum yaptığı için o hale geldi" savunması

Ekipler, hayvanlara el koymak için işlem başlatınca Yunus Emre Ç., tepki gösterdi. Kendisini savunan Yunus Emre Ç., "Bu köpek bana geldiği zaman hamileydi. Kediler de hamileydi. Ördeklere bakıyorum, ölmüş orada. Ben bu hayvanları kesinlikle satmıyorum. Kendim için besliyorum onları. Ayrıca tanıdıklarıma dağıtıyorum. Köpek yeni doğum yaptığı için o hale geldi. Tedavilerine başlayacaktım" dedi.