Ankara'da kirli kazanç! Eve giren ekipler şok oldu: Bedenleri üzerinden geçinmiş
ANKARA'da, veteriner kliniğinde çalışan Yunus Emre Ç.'nin (25) evine baskın düzenleyen ekipler içerideki manzarayı görünce şok oldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, veteriner kliniği çalışanı Yunus Emre Ç.'ye ait, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki eve belediye ekipleriyle baskın düzenledi.
Evde 2 ördek, 10 kedi ve 9 köpek tespit edildi. Hayvanların, evde kafeslerin içinde kötü koşullarda tutulduğu, bakımsızlık nedeniyle bitkin olduğu belirlendi.
Yavru ördeğin ise bakımsızlıktan öldüğü belirlendi. Ayrıca yeni doğum yapan 'Boksör' ırkı köpeğin de yine aç kaldığı için zayıf düştüğü ve bitkin olduğu tespit edildi.
"Köpek yeni doğum yaptığı için o hale geldi" savunması
Ekipler, hayvanlara el koymak için işlem başlatınca Yunus Emre Ç., tepki gösterdi. Kendisini savunan Yunus Emre Ç., "Bu köpek bana geldiği zaman hamileydi. Kediler de hamileydi. Ördeklere bakıyorum, ölmüş orada. Ben bu hayvanları kesinlikle satmıyorum. Kendim için besliyorum onları. Ayrıca tanıdıklarıma dağıtıyorum. Köpek yeni doğum yaptığı için o hale geldi. Tedavilerine başlayacaktım" dedi.