BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Yargıtay'dan emsal velayet kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yargıtay'dan emsal velayet kararı

Velayet davalarına emsal teşkil edecek karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden çıktı. Yüksek Mahkeme; idrak çağındaki çocuğun beyanının esas alınması gerektiğine hükmetti.

Abone ol

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, kocanın davasını kabul ederek, tarafların boşanmasına, 8 yaşındaki kız çocuğunun velayetini ise anneye verilmesini hükmetti.

Davacı baba, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Kararda; velâyet ve kişisel ilişki düzenlenmesinde temel ilkenin çocuğun üstün yararı olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

"Ortak çocuğun, uzmana babası ile kalmak istediğini beyan ettiği, her iki ebeveynine yönelik olumlu duygularının olduğu, anne ile ilgili anlatımlarının ise sınırlı olup bu yönde ortak çocuğa danışmanlık tedbiri uygulanmasının faydalı olacağı belirtilmiştir. Davalı annenin velâyet talebi olduğu, ancak velâyetten doğan sorumlulukları davacı babanın taşımasını istediği yönünde beyanı olduğundan davalı annenin velâyetten doğan görev ve sorumlulukları alma isteğinin sınırlı düzeyde olduğu ortadadır. Bu nedenle velâyetin babaya verilmesinin küçüğün menfaatine olacağı belirtilmiş idrak çağındaki çocuğun gerek uzman karşısında gerekse duruşmada alınan beyanında babası ile kalmak istediğini belirttiği anlaşılmıştır. Bu durumda dosyada, idrak çağındaki çocuğun beyanının esas alınmamasını gerektirir somut bir delilin bulunmadığı da gözetilerek idrak çağındaki küçüğün üstün yararın da gözetilerek velâyetinin davalı babaya verilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Çöl tozlarını Türk bilim insanları araştırdı: Hastaneye yatış ve ölümler arttı
Çöl tozlarını Türk bilim insanları araştırdı: Hastaneye yatış ve ölümler arttı
Putin en büyük silahını çekti Batı'nın eli ayağına dolaştı dolar/ruble paritesi savaş öncesine döndü
Putin en büyük silahını çekti Batı'nın eli ayağına dolaştı dolar/ruble paritesi savaş öncesine döndü
Bilerek ormanı yaktılar! 5 zanlı hakkında flaş karar
Bilerek ormanı yaktılar! 5 zanlı hakkında flaş karar
Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye
Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile kadına şiddet genelgesi: Erkeklere eğitim verilecek
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile kadına şiddet genelgesi: Erkeklere eğitim verilecek
Süleyman Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Süleyman Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Tartıştığı annesini sokak ortasında öldürdü!
Tartıştığı annesini sokak ortasında öldürdü!
Afrika çöl tozları etkisini gösterdi Dr. Hacıağaoğlu'ndan göz sağlığıyla ilgili önemli uyarılar
Afrika çöl tozları etkisini gösterdi Dr. Hacıağaoğlu'ndan göz sağlığıyla ilgili önemli uyarılar
'Evim' şirketleri mağdurları için fesih hakkında para iadesi
'Evim' şirketleri mağdurları için fesih hakkında para iadesi
Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda! Son 20 maçta 5 kez yenildi
Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda! Son 20 maçta 5 kez yenildi