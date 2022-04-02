BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Bilerek ormanı yaktılar! 5 zanlı hakkında flaş karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bilerek ormanı yaktılar! 5 zanlı hakkında flaş karar

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde "kasten orman yakma" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, tutuklandı.

Abone ol

Kent Ormanı'nda 6 noktada çıkan yangınlar, Emirdağ Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınlarla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yangının kasten başlatıldığını tespit etti.

İki gün süren çalışmalar sonucu ormanlık alandaki yangınları A.S. (22), İ.U. (21), M.B. (21), H.B. (20) ve A.T.Ç'nin (17) çıkardığı belirlendi. Polis ekipleri, zanlıları kısa sürede adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye
Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye
Hurma kanseri önlediği gibi tok tutuyor uzman isim hurmanın faydalarını anlattı
Hurma kanseri önlediği gibi tok tutuyor uzman isim hurmanın faydalarını anlattı
Süleyman Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Süleyman Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Tartıştığı annesini sokak ortasında öldürdü!
Tartıştığı annesini sokak ortasında öldürdü!
'Evim' şirketleri mağdurları için fesih hakkında para iadesi
'Evim' şirketleri mağdurları için fesih hakkında para iadesi
Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda! Son 20 maçta 5 kez yenildi
Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda! Son 20 maçta 5 kez yenildi
EPDK elektrikli araçlar için şarj istasyonları için kuralları açıkladı Resmi Gazete'de yayınlandı
EPDK elektrikli araçlar için şarj istasyonları için kuralları açıkladı Resmi Gazete'de yayınlandı
Ev almak isteyenler parasını BES'te biriktirecek devlet teşvik verecek
Ev almak isteyenler parasını BES'te biriktirecek devlet teşvik verecek
Fırtına etkili oluyor! Yola çıkacaklar dikkat seferler iptal edildi
Fırtına etkili oluyor! Yola çıkacaklar dikkat seferler iptal edildi
Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! 3 ildeki orman yangınlarında son durum ne?
Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! 3 ildeki orman yangınlarında son durum ne?