Yangında öldükleri sanıldı korkunç gerçek ortaya çıktı! Meğer evdeki altınlar da...
ELAZIĞ'daki yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı. Karakoçan ilçesindeki evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldüğü sanılan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Çifte ait altınlardan bir kısmı da evde bulunamadı.
ELAZIĞ Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyünde dün yangın çıkan evlerinde Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince evde inceleme yapıldı. Çifte ait altınlardan bir kısmının evde bulunmadığı belirlendi.
YANGINDA DEĞİL VURULARAK ÖLMÜŞLER
Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında yapılan otopside vücutlarında kurşun izlerine rastlanan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
YANGIN SÜSÜ VERİLEN CİNAYET
Yangın süsü verilen cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Cenazeler toprağa verildi
Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin cenazeleri Malatya'daki otopsinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi.
Cenazeler buradaki işlemlerin ardından aileye teslim edildi. Çiftin cenazesi Ürünlü mezrasındaki mezarlıkta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.