Yangında öldükleri sanıldı korkunç gerçek ortaya çıktı! Meğer evdeki altınlar da... ELAZIĞ'daki yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı. Karakoçan ilçesindeki evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldüğü sanılan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Çifte ait altınlardan bir kısmı da evde bulunamadı.