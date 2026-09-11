Villalara çok yakın! Ankara'da orman yangını çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı. Yangın alanına giden yollar kesildi.

Villalara çok yakın! Ankara'da orman yangını çıktı
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Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.

Villalara çok yakın! Ankara'da orman yangını çıktı - Resim: 0

Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı. Yangın alanına giden yollar kesildi.

Villalara çok yakın! Ankara'da orman yangını çıktı - Resim: 1

Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor.

Ankara orman yangını