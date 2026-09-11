Villalara çok yakın! Ankara'da orman yangını çıktı

Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.

Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı. Yangın alanına giden yollar kesildi.

Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor.