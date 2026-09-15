Vanlı Kara Haydar’ın düğününde sergilenen takılar çakma çıktı! 97 parçanın 78’i altın değil

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında, kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın olay olan düğününe dair ezber bozan detaylar gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada günlerce konuşulan "milyonluk altın şovu"nun perde arkası, dosyaya giren resmi bilirkişi raporuyla aralandı. Düğünün ardından el konulan ve tek tek incelemeye alınan 97 parça takının büyük bir kısmının sahte olduğu belirlendi.





İşte gram, ayar ve nitelik yönünden detaylı bir teste tabi tutulan 97 parçalık koleksiyonun sonuçları:

Gerçek Altın: Yalnızca 19 parça (8, 14 ve 22 ayar)

Altın Olmayan (Çakma): 76 parça

Gümüş/Gümüş Renkli: 2 parça (biri 925 ayar gümüş kolye, diğeri gümüş renkli bileklik)

Böylece görkemli düğünde sergilenen ürünlerin 78’inin altın niteliği taşımadığı resmen belgelendi.

KÜLÇELER VE 2 METRELİK ZİNCİRLER SAHTE ÇIKTI

Bilirkişi raporunun en dikkat çekici kısımlarından biri de düğünün simgesi haline gelen ağır takılara aitti. Yapılan incelemelerde şu detaylar rapora girdi:

58 Adet Bilezik: Toplam 388,6 gramlık 21 burma bilezik ile 611 gramlık 37 desenli bileziğin tamamının altın olmadığı anlaşıldı.

Sahte Külçeler: Üzerinde "1 gram", "2,5 gram", "5 gram" ve hatta "50 gram 995.0 milyem" ibaresi yer alan çok sayıda numune külçenin imitasyon olduğu tespit edildi.

Görkemli Aksesuarlar: 170 gramlık 2 metre uzunluğundaki burgulu zincir, 78 gramlık Halep zinciri, 176,5 gramlık sarı kemer ve 52,12 gramlık Hint kolyenin de altın olmadığı belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLERİN REEL DEĞERİ: 6,6 MİLYON TL

Raporda, sahtelerinden ayıklanan gerçek altınların piyasa karşılığı da hesaplandı. Buna göre 1.030,89 gram 22 ayar, 76,48 gram 14 ayar ve 12,19 gram 8 ayar altından oluşan gerçek grubun toplam kuyumcu alış değerinin yaklaşık 6 milyon 659 bin TL olduğu kaydedildi.

TUTUKLU EŞİN İFADELERİ RAPORLA BİREBİR ÖRTÜŞTÜ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan’ın savcılıkta verdiği ifadeler, bilirkişi raporuyla adeta doğrulandı. Düğün sırasında anons edilen "43 milyon TL’lik takı ve IBAN yardımı" söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirten Tançalan, şu beyanlarda bulunmuştu:

"İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurtmaktı. Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada gösteren birisidir."

Eşinin "takılar kiralıktı" yönündeki savunmasını da yalanlayan Çağla Öz Tançalan, ürünlerin satın alındığını bildiğini ve düğün sonrası valizle teslim aldığını kaydetmişti.