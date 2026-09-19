Uyuşturucudan gözaltına alınan Melis İşiten'den açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 18 Eylül tarihinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Melis İşiten, 'Sefo' adıyla bilinen Seyfullah Sağır dahil birçok isim gözaltına alındı.

MELİS İŞİTEN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği veren oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.

Açıklamasında gerekli testleri verdiğini kaydeden İşiten, çıkacak sonuçlara dair en ufak şüphesinin bulunmadığını ve kendisinden emin olduğunu söyledi.

"KENDİME DAİR EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOKTUR"

İşiten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

“Dün sabah erken saatlerde kızımla baş başa yaşadığım evimden alındım. Kolluk kuvvetlerimize telefonumu ve tüm şifrelerimi direkt olarak verdim. İfadem alındıktan sonra adli tıp kurumunda istenen testleri verdim. Mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldım. Çıkacak sonuçlarla ilgili kendime dair en ufak bir şüphem yoktur. Bütün gün nezaketiyle görevlerini yapan jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Akşam saatlerinde kızımın yanında evime döndüm. Gün boyunca ailemizin yanında olan avukatlara ve bana ulaşmaya çalışan dostlarıma teşekkür ederim.”