Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan nasıl öldürüldü ayrıntılar iddianamede ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak, aralarında maktulün eski eşi, oğlu ve kızının da bulunduğu 6 kişi hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçlarından iddianame düzenledi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, 16 Kasım 2025'te Keçiören'de öldürülen iş adamı Arıkan, eski eşi Sultan Seki, kızı H. Sude Arıkan ve Mustafa Ünal tarafından pikniğe götürüldü. Arıkan, piknik sırasında yiyecek ve içeceklerine "ksilazin" etken maddeli ilaç katılarak sersemletildi.

KALBİNE VE KALÇASINA ZEHİRLİ MADDE ENJEKTE EDİLDİ

İlacın etkisiyle bilincini kaybeden Arıkan'ın eski eşinin evine getirildiği ve yatağa yatırıldığı anlatılan iddianamede, sanıkların ambulans çağırmak yerine Arıkan'ın kalbine ve kalçasına şırıngayla zehirli madde enjekte ettikleri ve ölümünü sağladıkları tespitine yer verildi.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, maktulün kesin ölüm sebebinin "ksilazin zehirlenmesi" olduğu vurgulandı.

"BABAM BİZE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ENGELLEMEDİM"

Sanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, Batuhan Arıkan, annesinin kendisine olay günü Mustafa Ünal'la buluşacaklarını ve önceden sakladığı zehirli ilaçları yanına almasını söylediğini öne sürdü.

Batuhan Arıkan, şunları söyledi:

"Mustafa piknik alanında ilacı babamın salatasına, ayranına ve kolasına kattı. Babam ayranı içince 'Tadı niye acı' dedi, Mustafa ise normal olduğunu söyledi. Eve döndüğümüzde babam sersemlemişti. Mustafa sudan içirdi ve ardından cebindeki şırıngayı çıkarıp 'Öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım' diyerek babamın kalbine ve kalçasına sapladı. Babam bize şiddet uyguladığı için engellemedim. Kanlı atleti de kesip sakladık."

Sanık Sultan Seki ise suçlamayı reddederek, eski eşinin sürekli alkol kullandığını, olay günü evine geldiğinde Ramazan Arıkan'ı hareketsiz halde bulduğunu ve kalp masajı yaptığını söyledi.

İLAÇ TEMİNİNE YÖNELİK KONUŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Sanık Mustafa Ünal ise olay günü maktulle pikniğe gittiklerini ancak zehirleme eylemiyle ilgisi olmadığını öne sürdü. Mustafa Ünal'ın telefon kayıtlarının incelendiği belirtilen iddianamede, ilacın teminine yönelik WhatsApp üzerinden silinen mesajlar ve diğer sanıklarla yaptığı teknik takibe takılan konuşmaların tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, maktul Arıkan'ı öldürmek amacıyla ilacı temin ettiği iddia edilen sanık Ertan Ede'nin beyanında ilaçları öldürmek amacıyla değil, B12 vitamini olarak sattığını iddia ettiği aktarıldı.

"BEN SADECE SULTAN SEKİ'NİN PARASINI YEME DERDİNE DÜŞTÜM"

Sanık Ertan Ede'nin ayrıca "Ben sadece Sultan Seki'nin parasını yeme derdine düştüm. İlaç bulmam için arayıştaydı, 'Dana Deviren' denilen ilacı arıyordu. Benden çözüm bulmamı istedi, ancak ben öldürmeye yönelik ilaç vermedim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

KIZI EVDE DİĞER SANIKLARLA BİRLİKTEYDİ

İddianamede, sanık Sude Arıkan'ın da olay günü eve geldiğinde babasını yatakta morarmış halde gördüğünü ardından 112'yi aradığını iddia ettiği, ancak güvenlik kameralarına ve 112 arama kayıtlarına göre Sude Arıkan'ın da evde diğer sanıklarla birlikte olduğunun tespit edildiği belirtildi.

5 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, sanıklar Sultan Seki, H. Sude Arıkan ve Mustafa Ünal hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ertan Ede ve Özge Topsoy hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis, sanık Teslime Çelik hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.