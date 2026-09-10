Üykü çifti cinayetinde soruşturma derinleşiyor: Kayıp ziynet eşyaları ve tanıdık fail şüphesi

Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasında bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Gece saatlerinde evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, evde Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenlerine ulaştı.

İlk değerlendirmelerde olayın yangın kaynaklı olduğu düşünülürken, cenazelerin Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülmesinin ardından yapılan otopsi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edilince dosya cinayet soruşturmasına çevrildi.

Kayıp ziynet eşyaları soruşturmanın önemli ayrıntılarından biri oldu

Olay yerinde yapılan ayrıntılı incelemede, Hayriye Üykü’ye ait bazı ziynet eşyalarının bulunamadığı belirlendi.

Savcılık ve jandarma ekipleri, cinayetin ardından evin delilleri ortadan kaldırmak amacıyla ateşe verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

FAİLLER TANIDIK OLABİLİR

Soruşturmadaki dikkat çekici başlıklardan biri de çiftin kapıyı açmış olması. Yalnızca birkaç hanenin bulunduğu mezrada gece saatlerinde kapının açılması, şüphelilerin çift tarafından tanınan kişiler olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Jandarma ekipleri, hem şüphelilerin izini sürmek hem de kayıp ziynet eşyalarına ulaşmak amacıyla mezra ve çevresinde arama köpekleriyle çalışma başlattı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı da olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

OĞULLARINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ürünlü mezrasına götürüldü ve aile kabristanında yan yana defnedildi.

Çiftin oğlu Düzgün Üykü, cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada olayın aydınlatılmasını istedi. Anne ve babasının kimseye zarar vermeyen insanlar olduğunu belirten Üykü, başlangıçta olayı kaza olarak bildiklerini ancak otopsi sonucuyla gerçeğin farklı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Yetkililerin cinayeti aydınlatmasını isteyen Üykü, anne ve babasının öldürülmesinden sorumlu kişilerin yakalanarak başka insanlara zarar vermelerinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çok yönlü soruşturma kapsamında, cinayetin nasıl işlendiği, kayıp ziynet eşyalarının akıbeti ve şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.