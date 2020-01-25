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Uğur Dündar ve Meral Akşener depremi canlı yayında haber alınca bunu yaptı

Uğur Dündar'ın canlı yayın konuğu olan Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha okudu ve programın sonlandırılmasını istedi.

Gazeteci Uğur Dündar, Tele1'de ekrana gelen Demokrasi Arenası programına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konuk etti.

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programın ilerleyen saatlerinde Elazığ'da meydana gelen deprem öğrenildi.

Fatiha okuyup programı bitirdiler

Acı haberi alan Meral Akşener, izleyicilerin Fatiha okumasını istedi ve dua etmeye başladı.

Fatiha okuduktan sonra hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Meral Akşener, siyaset konuşmak istemediğini söyledi.

Uğur Dündar da buna hak verdi ve programı sonlandırdı.

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