HABER /  GÜNCEL

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a deprem cezası

İSTANBUL'u sallayan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonları çekmemişti. BTK, Turkcell'e 2 milyon 90 bin TL, Vodafone'a 2 milyon 459 bin TL, Türk Telekom'a ise 5 milyon 272 bin TL para cezası kesildi.

İSTANBUL’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, operatörler hakkında inceleme başlattı. Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a para cezası kesildi.

Turkcell 75 dakika, Vodafone 105 dakika Türk Telekom bin 620 dakika

İnceleme sonucunda Turkcell’e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 TL’nin yüzbinde 15’i oranında 2 milyon 90 bin TL, Vodafone’a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 TL’nin onbinde 3’ü oranında 2 milyon 459 bin TL ceza kesildi.

Türk Telekom'a radyo şebekelerini kapatmaktan ayrı ceza

Aynı inceleme sonucunda Türk Telekom’a ise, 27 saatlik kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 TL’nin onbinde 7’si oranında 5 milyon 272 bin TL para cezası uygulandı. Türk Telekom’a ayrıca yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC’lerin kapatılması nedeniyle yine 2018 yılı net satış tutarının onbinde 6’sı oranında 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'da katliam yapan ırkçı teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı o kafede maç izlemiş
Corona virüste son durum! Son 24 saatte 118 ölüm gerçekleşti
Ianis Hagi şov yaptı Rangers'ın Braga'yı devirdi! İşte gecenin toplu sonuçları
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Esad'a tepki: Utanmazlık
Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı
Kavala'nın savcılık ifadesi medyaya sızdı
ÖNCEKİ HABERLER
F.Bahçe Beko'dan ağır mağlubiyet!
Erdoğan ve Serrac arasında önemli görüşme
İdlib şehitlerimizin ardından hükümetten ilk açıklama
Bakanlıktan son dakika Pegasus açıklaması
CHP'den hükümete İdlib uyarısı olumsuz sonuçları olacak
Adriana Lima paylaşımını bu kez Türkler için yaptı
Yorumlar 3 yorum