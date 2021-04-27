Turizm Dünyası Yasa Boğuldu! Çok zor günlerden geçiyoruz... Üzüntülerin ötesindeyiz artık!

Metanetli kalmalıyız ama nasıl? Dünyaya kabus gibi çöken covid 19 virüsü! Günler aylar geçiyor ama o geçmiyor.

Corona virüs hastalığı ülkemizde de her birimizin sağlığını ölümcül bir şekilde tehdit ediyor en sevdiklerimiz bu illete yenik düşüyor maalesef. Canımız acıyor yüreğimiz kanıyor.

Artık telefonlarımız çaldığında endişelenerek açıyoruz. Sosyal medyada ölüm haberleri paylaşıyoruz, göz yaşlarımızı içimize dökerek içimiz feryad figan oluyor.

Keşke bir tatil haberi yazabilseydim, Sevgili Ersoy Ceylan'ın keyifler yerinde deyişiyle ama olmadı olamadı.

Keyiflerimiz yerinde değil!

Turizm camiasının çok sevdiği, yakından tanıdığı bir isimdi Ersoy Ceylan. Dosttu, ağabeydi hakkı vardı pek çok turizm sevdalısı kardeşlerinde, iş arkadaşlarında sevenlerinde haklarımız helal olsun kardeşim, dostum... Renkli kişiliği ülke turizmimize katkıları ve tecrübesiyle her daim capcanlı ışıl ışıldı hep öyle kalacak bizler için. "Eğer rakibin bensem, ben vazgeçmedikçe sen kazanamazsın diyordun ah be Ersoy Ceylan!

"Çok acil şifalar kardeşim atlatacaksın Rabbim şifasıyla sağlığına kavuştursun çok geçmiş olsun" demiştim mesajımda. Son telefon konuşmamızda "Abi İstanbul'a geldiğinde eşim Sinem ile beraber caddede kahve içeriz seni onunla da tanıştırırım özledik keyifler yerinde" demişti. Yazmak kelimeler cümleler kurabilmek ne mümkün düğümlenip batıyor kalıyor acıtıyor ama yazmalıydım, paylaşmalıydım ve ölümsüzleşmeliydi bu güzel insan...

Turizmciler; Ersoysuz, Ceylansız ve eksiği doldurulmaz bir kederle kaldı ama hatıralarını yaşatacak nice güzel dostun kardeşin sevenlerin var.

Nurlar içinde uyu, mekanın cennet olsun. Rabbim kederli ailene turizm camiasına sabırlar versin.

Dualarımız senin için Ersoy Ceylan.

Vedan zamansız oldu, erken oldu.

Tatiller, oteller, seyahat acentaları ve bizler sensiz kaldık.

Başımız sağ olsun...