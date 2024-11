Tuncer Bakırhan “isyan” çağrısı yaptı, Özgür Özel hala “Ben görmedim, duymadım” havasında!

Diyorlar ki:

”Özgür Özel, DEM'li Tuncer Bakırhan'ın konuştuğu otobüsün üstünde değildi. ”

El hak… Değildi…

Kim peki o tübüsün üstünde vardı?



Tuncer Bakırhan gürül gürül konuşurken, yanında Özgür Özel'in “Barış güvercini” dediği DEM'li Ahmet Türk vardı.



Tuncer Bakırhan ne diyor?

“İyi bilsinler ki Şeyh Said, iyi bilsinler ki Seyit Rıza, iyi bilsinler ki Sakine'ler, iyi bilsinler ki Mahsum'lar ne yaptıysa Kürt halkı da aynısını yapacak?"



Şeyh Said ve Seyit Rıza'nın ne yaptığını yıllarca CHP'liler anlattı bize... “İsyan” ve “İhanet” ifadelerini Seyit Rıza ve Şeyh Said için yine CHP'liler kullandı yıllarca... Tuncer Bakırhan'ın “ Sakine'ler” diye tabir ettiği Fransa'da öldürülen PKK'nın kurucusu Sakine Cansız'dan başka değil. Mahsum, PKK'nın bir başka kurucusu Mahsum Kormaz'dır.



Özgür Özel , CHP'lilerin başını öne eğdiren bu konuşma için, “Ben otobüsün üstünde değildim, o sırada uçaktayım” demiş!



Ne farkeder, ha otobüsün üstünde, ha uçakta… Özgür Bey'in “yoktum” dediği yerde, “Barış güvercini” Ahmet Türk'ün olması yeterli değil mi? “Barış güvercini"nin yanıbaşındaki adam “isyan çağrısı” yaptı…

Özgür Özel'in "Barış güvercini” dediği adamın olduğu yerde, alenen bir kez daha terör propagandası yapıldı.



Dahası ve en önemlisi… “Barış güvercini”nin de kanatlarının bulunduğu otobüsün aşağısında, Selahattin Demirtaş'a selam sarkıtmayan Özgür Özel'in gelmişine, geçmişine Kürtçe küfürler edildi…

Bütün bunlar olurken… Özgür Özel'in arkasını dönüp gitmesi gerekirken… İYİ Parti lideri Musavvat Dervişoğlu gibi yumruğunu masaya vurması gerekirken… “Ben görmedim, duymadım” demesi, sonrasında da "Tuncer Bakırhan'la mutabık değilim" ifadesini kullanması sizce de manidar değil mi?



Bu mu yani?



MHP lideri Devlet Bahçeli'ye haykıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gürleyen Özgür Özel'in "isyan çağrısı"na vereceği cevap bu mu olmalıydı?

"Mutabık değilim" sözleri neyin "yumuşaması"dır merak ettim!

Haberi yokmuş!

İyi de… Özgür Özel'in sonradan çıktığı o otobüsün üzerinde az önce yapılan konuşmaları bir başka CHP'li de mi duymadı… Özgür Özel'i alanda bekleyen danışmanlar, milletvekilleri veya CHP il teşkilatlarından biri… Tuncer Bakırhan “isyan çağrısı” yaparken arkadaşlar neredeyi ve ne yapıyorlardı?

ÖZGÜR ÖZEL'İN DİLRUBA PİŞMANLIĞI

Sokak ortasında AK Parti'ye oy veren, Recep Tayyip Erdoğan'a gönül veren herkese “Gerizekalılar” diye hakaret eden Dilruba adındaki “Akıllı…”

Özgür Özel bu kızı cezaevinde ziyaret etmiş, cezaevinden çıkardıktan sonra da protokolde baş köşeye oturtmuştu.



Biz, “Özgür Özel yanlış yaptı, AK Partililere, Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden birine sahip çıktı” dediğimizde “Orada hakaret yoktu” diye cırcırlayanlar… Özgür Özel'in Uğur Dündar'a verdiği röportajda “Pişmanım, yanlış yaptım” demesine ne kılıf uyduracaklar gerçekten merak ediyorum.

ÖZGÜR BEY BAK DİLRUBA SANA "YALANCI" DİYOR

Özgür Özel'in özeleştiri yapması elbette alkışlanacak bir davranış. Canlı yayında "Kalbi kırık" olan AK Partililer'in gönlünü alması ise bir başka zarafet!

Eyvallah da...

Ama Dilruba denilen "Akıllı" başka şeyler söylüyor.

"Yalan" diyor...

Telefon kayıtlarından söz ediyor...

"Yuhhh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım? Allahtan telefon kayıtları denen bir şey var. kahve içmeye diye gittik, ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi, ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim" diyor!

Biz kime inanalım şimdi?

Amannn boşverin...

"Besle kargayı oysun gözünü" deyip geçelim!