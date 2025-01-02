Bese Hozat'ın Türkiye ağzı Meral Danış Beştaş bakın ne diyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugüne kadar söylediği her sözün arkasında durdu. "Önce ben" demedi, "Vatan" dedi... "Bayrak" dedi... "Millet" dedi... devam ediyor demeye.

Bahçeli en son DEM'in tepesindeki yöneticilere seslendi...

"Gidin görüşün" dedi...

"Önder" dedikleri APO ile gidip görüştüler...

Abdullah Öcalan ne dedi?

"Hazırım" dedi...

Terörist başı hazır ama tayfası hazır değil...

Aynı gün... Önce Duran Kalkan, ardından Bese Hozat mı zıkkımın dibiyse o konuştu... Ağızları varmıyor "evet" demeye... "Havet" diyorlar... Ardından yıllardır sürdürdükleri zırvalarını tekrarlıyorlar... Türkiye'nin soykırım yaptığını, işte YPG-PYD'nin saldırı altında olduğunu... Kürtlere karşı düşmanlık yapıldığını söylüyorlar..

Eee, yani...

"Olmaz" diyorlar kısaca...

Bese ile Cemil Bayık'ın Türkiye'deki ağzı Meral Danış Beştaş ise, "Bahçeli'nin demesiyle olmaz" diyor. Bese ağzı dedim ya... Aynı dil, aynı mimik, aynı iftiralar...

Çağrı yapan Bahçeli... Çözümü nakış gibi işleyen Bahçeli... Bır tık geri adım atmayan Bahçeli... Oy kaybederim umurumda değil diyen Bahçeli... Tarihi bir adım attı diye herkesin tepkisini çeken Bahçeli... ama onun dediği olmaz öyle mi Meral Danış Beştaş...

Anlaşılan o ki...

Bunlar adres değişikliği yapmış!

İradelerini İmralı'dan alıp Kandil'e teslim etmişler...

Eskiden "Öcalan ne derse o" diyorlardı...

Şimdi Kandil'e kulak vermişler, Bese Hozat ne derse onu yapıyorlar, onu konuşuyorlar. Cemil Bayık, APO'larından daha kıymetli hale gelmiş...



BİLAL ERDOĞAN OLUNCA

1 Ocak'ta saat 8.30'da Galata köprüsündeydik. TÜGVA ve STK'ların işbirliği ile muhteşem bir eylem yapıldı yeni yılın ilk gününde. Gazze'deki katliamları bir kez daha protesto ettik. Bilal Erdoğan çok önemli açıklamalar yaptı.

Ne dediler?

"Niye Galata'da miting yapıldı" diyorlar.

"Taksim'e neden izin verilmiyor" dediler...

Cüneyt Özdemir, "Niye bir tek Bilal Erdoğan konuştu, herkes konuşmalıydı" diyor. Keşke öyle olsaydı, ama dert başka... Bilal Erdoğan işin içinde olunca, destek olacaklarına köstek oluyorlar.

Ne demişti CHP'li Engin Altay?

"AK Parti dünyanın en iyi şeyini de yapsa alkışlamayız" demişti.

Bu düşüncedeki zihniyet Bilal Erdoğan'la yan yana kürsüye çıkar mı?