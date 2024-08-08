Tayyip Erdoğan'ın 'Cibilliyetsizler' sözüne 'Burdayım' diyenler!

Sert konuştu Erdoğan...

"Cibilliyetsizler" dedi... "Ev zencileri" dedi... "Dijital faşizm" dedi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ifade ettiği gibi, tasması bir başkasının elinde olan katil İsrail'in Dışişleri Bakanı'na da dedi diyeceğini...

Ses kimden geldi peki?

"Mangır"ın kanalından!

Adam bas bas bağırıyor:

"Ey Erdoğan, bana soysuz diyemezsin!"

Tayyip Erdoğan "Cibilliyetsizler" diyor... Adam "Buradayım" diyerek öne atlıyor... Demek ki arada böyle yoklama yapmak gerekir... Kim cibilliyetsiz, kim ev zencisi, kim klavye delikanlısı, kim dijital faşist... isim isim saymaya gerek yok... Kendiliğinden ortaya çıkıyorlar bir bir...

<iframe width="495" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/9cDfFzRCseU" title="TAYYİP ERDOĞAN KİMİN İÇİN CİBİLLİYETSİZLER DEDİ? BAKIN SES NEREDEN GELDİ?" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

HAKAN FİDAN'IN TASMA SÖZÜ ZORUNA GİTTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da açıklama yapıyor, ses katil İsrail'den geleceğine Türkiye'den geliyor. Mavi Vatan'a "Masal" diyebilecek kadar şirazeden çıkan CHP'li Namık Tan'ın zoruna gidiyor Hakan Fidan'ın "Tasmalı köpek" sözü...

"Diplomasi" diyor... "Nezaket" diyor... Hakan Fidan'ın "sokak ağzı" ile konuştuğunu söylüyor... Hakan Fidan'ın boş konuştuğunu iddia ediyor daha doğrusu...

İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını Saddam'la yan yana koyuyor, "Sonu Saddam gibi olacak" diyor, Namık Tan'dan ses çıkmıyor... Ama Hakan Fidan adamın tasmasının kimin elinde olduğunu dile getirince bizimkinin sağı solu oynamaya başlıyor...

Hayırdır birader... Sen kimin şeyisin...

ALİ ERBAŞ'IN HACC KONTENJANI

Sözcü'nın manşeti:

"Ali Erbaş hacc kontenjanından karısını 5. kez hacca götürüyor!"

Yıllardır hacca gitmek için sıraya girmişseniz... "Bu sene nasip değilmiş, seneye inşallah" diyenlerdenseniz... Bu haberi okuduğunuzda, Ali Erbaş'ın bu yaptığı (!) zorunuza gitmez mi?



Peki ya işin aslı Sözcü'nün yazdığı gibi değilse... Ya o iri puntolar bir iftiradan ibaret ise... Bu haberin yalan ve iftira olduğunu anlamak için Ali Erbaş'ı dinlemek gerek öyle değil mi? Ali Erbaş'ı arayan var mı peki? "Hocam bu işin aslı astarı nedir?" diye soran olmuş mu?

I ıh...

Ben aradım Ali Erbaş'ı...

İşin aslını öğrenmek o kadar da zor değilmiş... Ali Erbaş karısı için hac kontenjanı kullanmamış... Suudi Arabistan'ın Hacc Bakanlığı her sene müslüman ülkelerin dini liderlerini eşleriyle birlikte davet ediyormuş. Ali Erbaş o davete eşiyle birlikte icabet ediyor sadece...

Hikayenin özü bu...

Başka bilgiler de var... Ali Erbaş'ın neden yalnız olduğunu da anlattım alt tarafa iliştirdiğim videoya...