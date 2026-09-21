TRT ortak yapımı 5 film Altın Portakal'da yarışacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Cannes Film Festivali'nde Grand Prix kazanan "Minotaur"un da aralarında bulunduğu filmler, festival kapsamında dünya ve Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirecek.

Büşra Bülbül'ün yönettiği, Betül Demir'in yapımcılığını üstlendiği "Bir Anne Hakkında" ile Sinan Sertel'in yönettiği, Hakan Sancaktutan'ın yapımcılığını üstlendiği "Elisa", Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak.

Andrey Zvyagintsev'in yönettiği, Yusuf Aslanyürek'in ortak yapımcılığını gerçekleştirdiği "Minotaur" da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Ahmet Duvar'ın yönettiği "Karayazı" ile Serdar Altun'un yönetmen koltuğuna oturduğu "Süpermen Bozkıra Düştü" ise Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ödül için yarışacak.

"Bir Anne Hakkında" Türkiye prömiyerini, "Elisa" dünya prömiyerini Antalya'da yapacak

TRT ortak yapımı "Bir Anne Hakkında", festivalde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. 12 Punto 2022'de TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan ve dünya prömiyerini 28. Şanghay​​​​​​​ Film Festivali'nde yapan film, karaciğer yetmezliğinin son evresindeki eşini hayatta tutmaya çalışan Sibel'in hikayesini konu alıyor.

"Elisa" filmi de dünya prömiyerini festival kapsamında yapacak. Nükleer savaş ve çevre felaketlerinin ardından insanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir dünyada geçen filmde, bir grup bilim insanı genetik bağışıklık sağlayacak tedavinin üretimi için gerekli nadir bir cevheri bulmak üzere bir mağaraya gönderiliyor.

Mağarada Erken Hristiyanlık dönemine ait izler ve gizli bir su kaynağı keşfeden ekip, Solisvita’nın karanlık sırlarına uzanan bir sürecin içine çekiliyor. Görev ilerledikçe ekip üyeleri arasındaki güven sarsılırken gerçek amaçlar da ortaya çıkıyor.

Cannes Grand Prix'li "Minotaur" Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek

Fransa, Almanya, Türkiye ve Letonya ortak yapımı "Minotaur", Antalya'da Türkiye prömiyerinde izleyicilerle buluşacak. Dünya prömiyerini 79. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren film, festivalin en büyük ikinci ödülü Grand Prix'nin sahibi oldu.

12 Punto 2025'te TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan filmin yönetmeni Andrey Zvyagintsev, aynı yıl 12 Punto'nun uluslararası jüri üyeleri arasında da yer aldı.

Suç ve gerilim unsurlarını bir araya getiren yapım, güçlü ve nüfuz sahibi Rus iş insanı Gleb'in kontrolündeki hayatının kişisel, politik, mesleki ve küresel krizlerin etkisiyle çözülüşünü merkezine alıyor.

İki kısa film dünya prömiyerini yapacak

TRT ortak yapımı "Karayazı" ve "Süpermen Bozkıra Düştü" ise Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ödül için yarışacak. Her iki film de dünya prömiyerini Antalya'da gerçekleştirecek.

Ahmet Duvar'ın yönettiği, Abdülhamit Güler'in yapımcılığını üstlendiği "Karayazı", Erzurum'un bir köyünde geçiyor. Sert kış koşulları nedeniyle toprağın donması mezar kazmayı imkansız hale getirince köy muhtarı, kış gelmeden 5 mezar hazırlatıyor. Ancak Abdullah ve Cemile'nin peş peşe ölmesiyle mezarların yetersiz kalması, köy halkını beklenmedik ve zorlu bir durumla karşı karşıya bırakıyor.

12 Punto 2024'te TRT Kısa Film Yapım Ödülü kazanan "Karayazı"nın yanı sıra Serdar Altun'un yönettiği, Turgut Kanal'ın yapımcılığını üstlendiği "Süpermen Bozkıra Düştü" de yarışmada yer alacak. 12 Punto 2025'te TRT Kısa Film Yapım Ödülü kazanan film, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ailesi tarafından terk edilen Kazım'ın hikayesini anlatıyor.

Arkadaşının bulduğu bir sirkte Süpermen kostümüyle çalışmak zorunda kalan Kazım'ın onurunu korumaya çalışırken yokluk ve toplumsal baskıyla verdiği mücadele, trajikomik bir anlatımla beyaz perdeye taşınıyor.