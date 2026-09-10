Trabzonspor'dan Pep Guardiola bombası! Ortalık yıkılacak

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından takımı geçici olarak antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet eden Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Karadeniz ekibinde hoca listesi şekillenirken, İngiliz basınında oldukça sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GUARDIOLA İLE TEMAS İDDİASI

IndyKaila News'in haberine göre Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Pep Guardiola'yı gündemine aldı. Bordo-mavili yöneticilerin, İspanyol teknik adama ulaşmak amacıyla menajerlik ekibiyle doğrudan temas kurduğu öne sürüldü.

Haberin detaylarında, Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcıya son derece cazip bir sözleşme önerisi sunduğu ifade edildi. Guardiola'nın menajerinin ise sunulan teklifi değerlendirmek üzere bordo-mavili yönetimden süre istediği iddia edildi. Karadeniz devinde yeni hoca belirsizliği sürerken, Pep Guardiola iddiası transfer gündeminde geniş yankı uyandırdı.