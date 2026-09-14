Trabzonspor deplasmanda galibiyete hasret

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu olan Trabzonspor, rakibine 1-0 mağlup olarak bu sezon 2. yenilgisini aldı. Geçen sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, bu sezon henüz deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'deki 3 deplasman maçında yalnızca 1 puan toplayarak 2 yenilgi aldı. Bordo-Mavili ekip, son 8 sezonun ilk haftalarına bakıldığında en başarısız deplasman başlangıcına imza attı.

En son 2018-2019 sezonun ilk haftalarında oynadığı 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon da aynı sonuçları tekrarlayarak son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Bordo-Mavili ekip, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde etti. Trabzonspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini geçen sezon 9 Mayıs'ta Trabzonspor karşısında elde etti.