Telefonları kapattılar! CHP'li iki başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası

İddiaya göre iki belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş sürecine ilişkin görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya gitti. Başkanların CHP'li bazı isimlerin telefonlarına yanıt vermediği ve telefonlarını kapattığı ileri sürüldü.

AK PARTİ'YE Mİ KATILACAKLAR?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir'in Foça ve Çiğli ilçelerinde CHP'den belediye başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı ve Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti ile transfer görüşmelerinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı

İki başkanın bu hafta içerisinde CHP'den ayrılarak AK Parti''ye geçmesinin beklendiği, rozetlerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmasının planlandığı öne sürüldü.

AK Parti'nin muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarını partiye katma girişimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı "Kapımız muhalif belediye başkanlarına açık" açıklamasının ardından gündemde kalmaya devam ediyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

MAKAM ARACI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracı, 20 Ağustos'ta park halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin tutuklandığı belirtilmişti.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili iki başkandan henüz resmi bir açıklama gelmedi.