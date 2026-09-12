TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu! Hangi takımlar kazandı?

TEKNOFEST 2026 kapsamında Gaziantep’te 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Sürü İHA Yarışması tamamlandı. “TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması’nı kim kazandı?”, “Hangi takımlar ödül aldı?”, “En Özgün Tasarım ödülü kime verildi?” ve “Sürü İHA Yarışması sonuçları ne oldu?” gibi sorular araştırılıyor. Yarışmaya Türkiye’nin 12 farklı ilinden 19 takım katıldı ve yaklaşık 160 genç mücadele etti. Peki hangi takım hangi ödülü aldı? İşte ayrıntılar...

TEKNOFEST SÜRÜ İHA YARIŞMASI’NDA KİMLER ÖDÜL ALDI?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yeşilkent Stadı’nda düzenlenen ödül töreninde üç özel ödül sahibini buldu. En Özgün Tasarım Ödülü’nü Kılavuz Sarsılmaz İHA Takımı, En Özgün Yazılım Ödülü’nü ATÜ FlyLab YGM Takımı, En İyi Takım Ruhu Ödülü’nü ise Kökbörü İHA Takımı kazandı. Ödüller takım kaptanlarına protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

SÜRÜ İHA YARIŞMASI’NA KAÇ TAKIM KATILDI?

TEKNOFEST 2026 Sürü İHA Yarışması’na bu yıl 165 takım ve toplam 806 yarışmacı başvurdu. Eleme aşamalarının ardından 19 takım finale kalmaya hak kazandı. Gaziantep’te gerçekleştirilen final etabında yaklaşık 160-170 genç, geliştirdikleri sürü İHA sistemlerini gerçek uçuş koşullarında test etti.

SÜRÜ İHA YARIŞMASINDA TAKIMLAR HANGİ GÖREVLERİ YAPTI?

Finalde takımlar sürü halinde üç dron ve üç pilotla yarıştı. İlk etapta İHA’lar QR kodları otonom olarak algılayıp içeriği yorumlayarak belirlenen rotayı takip etti. İkinci etapta ise yarı otonom görevler uygulandı. Yarışmacılar bu süreçte sürü koordinasyonu, otonom karar verme, yazılım ve uçuş kabiliyetlerini sergiledi.

TEKNOFEST SÜRÜ İHA YARIŞMASI ÖDÜLLERİ NE KADAR?

TEKNOFEST’in resmi yarışma sayfasında 2026 Sürü İHA Yarışması için derece ödülleri de açıklandı. Buna göre birincilik ödülü 300 bin TL, ikincilik ödülü 250 bin TL, üçüncülük ödülü ise 200 bin TL olarak belirlendi. Ancak 11 Eylül gecesi yayımlanan güncel tören haberlerinde genel sıralamadaki birinci, ikinci ve üçüncü takım isimleri henüz paylaşılmadı; açıklanan isimler özel ödül kazanan takımlar oldu.

SÜRÜ İHA YARIŞMASI NEREDE YAPILDI?

Yarışma 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yeşilkent Stadı’nda gerçekleştirildi. HAVELSAN yürütücülüğündeki organizasyonda takımlar beş gün boyunca saha denemeleri, teknik kontroller ve final görevlerini tamamladı. Yarışmanın ardından ödül töreni de aynı alanda yapıldı.

TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Gaziantep’teki Sürü İHA finalinin ardından TEKNOFEST 2026’nın ana festival buluşması Şanlıurfa’da yapılacak. Resmi takvime göre TEKNOFEST Şanlıurfa 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Yarışmalarda başarı gösteren ekipler de festival kapsamında teknoloji meraklılarıyla buluşacak.