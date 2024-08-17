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"TCMB Başkanı Karahan'ın çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını söylediği" iddiası yalanlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"TCMB Başkanı Karahan'ın çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını söylediği" iddiası yalanlandı

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara, "Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını" söylediği iddiasını yalanladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış veya iddia edildiği gibi bir cevap verilmemiştir. Toplantıda, 'çalışan ve emeklilerin zam oranına ilişkin açıklama yapıldığı' yönündeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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