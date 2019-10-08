Tayyip Erdoğan'ın uyarısı ve Millet İttifakı'nı öldürecek operasyon!

İYİ Parti'nin ağır topu Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın içindeki çatlağı her ortamda açık ediyor ve CHP'yi HDP'nin terör dili konusunda ısrarla uyarma gereği duyuyor.

Milli bir mesele olduğunda, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in MHP lideri Devlet Bahçeli'den daha az vatansever olmayacağını söylemiştim. Dünden itibaren İYİ Parti Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaya başladı gördüğünüz gibi.

CHP'nin de hakkını teslim edelim, Suriye bataklığından dem vurmalarına rağmen "Önce Türkiye" demeyi bildiler sonunda. HDP ise tek başına kaldı, CHP ve diğer partilerden ayrıştı. Suriye'nin kuzeyine yapılması an meselesi olan operasyonun ucu kendilerine dokunuyor çünkü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saray'ın eliyle Millet İttifakı'nı çatlatmak için istihbarat elemanları devrede" sözüm daha önceki yazımda belirttiğim gibi hiç bir İYİ Partili tarafından kabul edilmiyor. Meral Akşener bile "Bilmem öyle bir şey mi var!" diyor. Ama CHP heyeti tüm bu açıklamalara rağmen, ayrı telden çalmaya, Millet İttifakı'nı diri tutmaya çalışıyor... Oysa yapılması gereken tek şey var; gizli ortak HDP'ye minnacık bir uyarı yapmaları İYİ Parti'ye yetecektir.

Peki...

Bundan sonra ne olacak? Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatıldığında, yani Türkiye terör örgütü YPG-PKK'nın üzerinden silindir gibi geçmeye başladığında... HDP'nin kullanacağı dil belli, CHP bildik bu dile karşı ne yapacak? İYİ Parti'nin CHP ile birlikte yol alma şartı net; HDP istediği gibi konuşmaya, at koşturmaya devam ederse... CHP "yeter" mi diyecek, yoksa yine vaziyeti idare mi edecek?

Lafı uzatmaya gerek yok, olacakları siz de en az benim kadar biliyorsunuz. YPG-PKK'ya yapılacak Barış Pınarı Operasyonu'nun, Suriye'nin kuzeyine barış getireceği muhakkak. Millet İttifakı için ne yazık ki aynı şeyi söyleyemiyorum. Barış Pınarı Operasyonu bırakın çatlamayı, paramparça olan Millet İttifakı'nı HDP'nin yeni söylemlerinden ötürü tamamen ortadan kaldırabilir...

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti ve İYİ Parti'nin yeni pozisyonunu merak ediyorsanız eğer, onu da söyleyeyim. HDP ve CHP bir, diğer tüm partiler bir... yani ayrışsalar bile, milli meselelerde, terör konusunda AK Parti, MHP, İYİ Parti ve yeni partiler ayrı hareket etmez, etmeyecektir...

Ben böyle düşünüyorum, şimdi aradan çekiliyor ve sözü size bırakıyorum.

'BEYEFENDİ RAHATSIZ' DİYENLERE KÖTÜ HABER

Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanan tiplerin varlığını haykırıyorum. "Beyefendi rahatsız" diyerek masum insanların hayatını karartan bu tipler için "Erdoğan'ın etrafındaki Pargalılar" diyordum.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında herkese rahatsızlık veren "Beyefendi rahatsız" yalanına Erdoğan şu sözlerle tepki gösterdi:

"Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçmaya da hakkı yoktur. Bu tabii bizi ciddi manada üzüyor. 'Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istedi' bundan haberimiz yok ama bunun istismarını yapanlar var. Bunları da buradan sizlerin şahsında tüm milletime özellikle duyuruyorum. Herkes bilmeli ki bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır."

Uyarı yeterli mi?

Tabii ki hayır; Erdoğan'ın ismiyle zalimlik yapan bu tiplerin bertaraf edilmesi, hatta deşifre edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, "Beyefendi rahatsız" terörü tıpkı geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da devam eder.



Kim peki?

O kadar çok ki!

Söz konusu "Beyefendi" olunca... kimse de dönüp Erdoğan'a soramıyor. Tamam da kardeşim, bu kadar pısmaya, tırsmaya gerek yok ki. Erdoğan'a soramıyorsan kurmaylarına sor... Mahir Ünal'a sor mesela, Fuat Oktay'a sor...

Ölmek yok ya ucunda, sor kardeşim!