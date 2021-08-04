‘Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için büyük bir halk öfkesi lazım!’

“Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka doğal felaket. Çok büyük sel, çok büyük yangınlar. Hani Avusturalya’yı yakan yangın vardı ya, ülkenin her tarafı neredeyse… O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açaçcak sel felaketi gibi…”

Askeri darbelerden umudunu kesen Can Ataklı’nın, 6 ay önce söylediği bu sözleri hatırladınız mı?

Sel felaketleri oldu…

Deprem oldu…

Türkiye Can’ın istediği gibi, şu sıralar yangınlarla boğuşuyor.

Ne kaldı geriye?

Büyük yangının ardından, “büyük bir halk öfkesi lazım!”

Olur mu?

Olması için müthiş bir çaba var!

Hepsi bir olmuş, “büyük halk öfkesi”nin oluşması için çabalıyor. FONDAŞ medya vazifesini yapıyor. Kimi sanatçı bozuntuları, olmayan bir şeyi olmuş gibi halka sunuyor. Sosyal medya denilen çukurda muazzam bir çalışma yürütülüyor.

FETÖ bir yalan atıyor ortaya, başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, ne kadar “Tayyip Erdoğan düşmanı” varsa, herkes bu yalanın peşine takılıyor. Devlet var gücüyle sahada olmasına rağmen, Emre Kınay gibi tipler “büyük halk öfkesi” oluşsun diye çığlık çığlığa bağırıyor. Ayşenur Arslan gibi “Yeminli Tayyip Erdoğan düşmanları” gözünün önündeki helikopterleri göremeyecek kadar körleşmiş. Halk TV’de konuşan bir başka müptezel, “Kızılay nerede, Türk Silahlı Kuvvetleri nerede” diye soruyor utanmadan!

Antalya Gündoğmuş’taki yangına üç uçak, 8 helikopter müdahale ediyor, CHP’li Muhittin Böcek, devlet orada yokmuş gibi, “Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar” diye çığlık atıyor.

“Devlet ormanları yakıyor, yerine otel yapacak” yalanının mimarı Kemal Kılıçdaroğlu’na kimi sanatçı bozuntuları, “O otellere gidip konser vermeyeceğimize söz veriyoruz” diyerek CHP liderine arka çıkıyor.



Tüm bunlar…

”Büyük halk öfkesi” oluşsun…

Tayyip Erdoğan gitsin diye…

Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama, millet fırsat vermiyor. 15 Temmuz’da FETÖ darbe girişimine direndiği gibi, bunlara da geçit vermiyor.

Allah’ın izniyle bu belayı da bertaraf edeceğiz.

Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz bozulmasın!





