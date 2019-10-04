Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve İYİ Parti'nin son kararı!

Millet İttifakı'nın parçalanma ihtimali belirince, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vahim bir iddia ortaya attı:

"Saray, Millet ittifakını dağıtmak için özel çalışma yapıyor. Araya pek çok kişiyi koyuyorlar, istihbarat elemanları dahil olmak üzere devreye konulup, "Millet İttifakı'nı nasıl bozarız?" arayışı içindeler. Ben bu ittifakın bozulacağını sanmıyorum."

Kemal Bey'in Saray takıntısının bu noktaya geldiğini doğrusunu isterseniz ben bilmiyordum. İYİ Partili bir çok kişiyi aradım, "Saray size operasyon mu yapıyor?" dediğimde, karşı taraf "Niye biz salak mıyız?" cevabını verdi. Habertürk televizyonunda Lütfü Türkkan'a da aynı şeyi sordum, aldığım cevap yine "hayır" oldu!

Peki, İyi Parti'nin en yetkili ağızlarının bilmediği bu operasyonu Kemal Kılıçdaroğlu nereden biliyor? Ya da bildiği bir şey varsa, İYİ Parti'ye neden bilgi vermiyor?

Aslında İYİ Parti'ye yönelik böyle bir operasyon yok. Kemal Bey, olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip vaziyeti kurtarmak istiyor. Ancak bu saatten sonra, İYİ Parti'yi Millet İttifakı'nın içinde tutmak kolay kolay değil!

Neden?

HDP'nin terör diline karşı sessiz kalan CHP'nin tutumudur İyi Parti'yi Millet İttifakı'ndan koparan. Meral Akşener başta olmak üzere bütün İyi Partililer aylardır Millet İttifakı'nın, daha doğrusu CHP'nin gizli ortaklık yaptığı HDP'den duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. HDP'li Leyla Güven'nin PKK'yı öven sözleri mesela. CHP hep sessiz kaldı, hâla sessizliğini koruyor.

İYİ Parti'nin içinde hali hazırda yüzde 75'e yakın MHP kökenli milletvekili var. Siz o milletvekillerinin ya da İYİ Parti yönetimindeki isimlerin çok rahat olduğunu mu düşünüyorsunuz? İYİ Parti hiç olmadığı kadar karışık bir halde. 10'a yakın milletvekili diken üstünde, Millet İttifakı çatırdamazsa o milletvekilleri çatlayacak. İl, ilçe teşkilatlardaki kopmaları saymıyorum bile.

AK Parti şu ana kadar İYİ Parti'nin itirazlarını gidermiş değil. İtirazlar sürse de, Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na iknâ etmek için uğraşanların sayısı az değil. Akşener yaklaşık iki haftadır kurmaylarını tek tek dinleyerek stratejik görüşlerini soruyor... "Ne yapmalıyız?" sorusunun cevabını arıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'teki son konuşmasında ne demişti:

" (...) terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz. Bu hissiyatla hareket eden herkesle ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tüm meselelerini konuşmaya, görüşmeye, birlikte hareket etmeye hazırız."

Erdoğan'ın bu çağrısı üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener, yol arkadaşlarına "Ne yapmalıyız?" sorusunu yöneltiyor. Millet İttifakı'nın taşıyıcısı İYİ Parti'nin temsilcileri... önce 2023 yılına kadar seçim olmayacağı görüşünde birleşiyorlar. Ardından İYİ Parti'nin de içinde olacağı yeni bir ittifakın Türkiye'yi nasıl rahatlatacağını konuşuyorlar.

Peki...

Yeni bir ittifak oluşursa...

İYİ Parti'nin kazancı ya da kaybı ne olur?

Siyasi tecrübesi hayli yüksek olan İYİ Partili bir ismin Meral Akşener'e söylediklerini aynen aktarıyorum:

- İyi Parti yok olur...

- MHP bizi yutar...

- Oyumuzu muhafaza ederiz ama, seçmen yapımız değişir. Yani AK Parti'ye kızgın olup bize oy verenler İYİ Parti'den kopar.

- MHP gibi oyumuzu yükseltiriz.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katı tutumu da konuşuluyor elbet... Cevap hazırdır:



- Tayyip Erdoğan böyle bir oluşuma Bahçeli'yi iknâ eder.

Türkiye'nin bekâsı söz konusu olduğunda Devlet Bahçeli'nin iknâ olması bence de zor değil.

Şimdi asıl sorunun cevabını merak ediyorsunuz değil mi? Bu kadar şey söylendi, söyleniyor... Meral Akşener ne diyor?

Aldığım bilgiye göre Meral Hanım şu ana kadar herhangi bir görüş belirtmiş değil... Sadece dinlemekle yetindiği ve bol bol not aldığı kulağıma fısıldanan son bilgi... Ama bu Akşener'in hiç konuşmayacağı anlamına gelmiyor. Yapılan ve yapılacak olan istişare sonrasında ben de sizin gibi Meral Akşener'in bu konudaki fikrini merak ediyorum.

Meral Akşener'in Başkanlık Sistemi'ne karşı duruşunu soruyorsanız onu da söyleyeyim... Türkiye'nin bekâsı söz konusu olduğunda Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'den farklı bir tutum içerisinde olacağına zerre ihtimal vermiyorum.

YARIN DAVUTOĞLU VE BABACAN'IN YENİ PARTİLERİ BU İŞİN NERESİNDE OLACAK?