Tayyip Erdoğan'ı Taliban indirecek!

Ne Tayyip Erdoğan'mış arkadaş, adam bitmiyor! Bitmediği gibi, her seçimden güçlenerek çıkıyor. Türkiye'de çok şey yaşandı geçmişte; askeri vesayetin hüküm sürdüğü dönemde, 27 Nisan Muhtırası ile ilk adımı attılar Erdoğan'ı indirmek için.

"Yeminli Tayyip Erdoğan düşmanları" için Gezi eylemleri bir başka fırsat olmuştu. Abdullah Gül başta olmak üzere Bülent Arınç da dahil, Erdoğan'ın etrafını saran çok sayıda mevki ve makam sahibi kişi, pısmayı tercih etti.



Gül ve Arınç ikilisinin...

"Mesajı aldık" sözlerini hatırlayın.



17-25...

Erdoğan'ı indirmek için kurulmuş bir tuzaktı.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ı derdest edeceklerdi önce. Sonra da Erdoğan'ı alacaklardı. Oğlunu, kızını, damadını... bütün sülaleyi. Türkiye'yi Erdoğan'dan temizleyeceklerdi anlayacağınız.

Olmadı...

Bitiremediler...

Erdoğan'ı indiremediler.

15 Temmuz...

Biliyorsunuz olanları...

O hainlerle işbirliği yapanlar...

Bugün bile aklama, paklama yarışındalar.

Bitmedi Erdoğan...

Öldüremediler...

İndiremediler...

"Erdoğan'dan kurtulmanın yolu"nu biliyorsunuz Can Ataklı müptezeli açıklamıştı:

- Büyük yangınlar...

- Büyük sel felaketleri...

- Büyük deprem...

Erdoğan'ı darbe ile indirmenin mümkün olmadığını söyleyip, umudunu felaketlere bağlayan bir müptezel. Bütün bunlar olursa, "Büyük halk öfkesinin oluşması"na neden olur ve Erdoğan gider!

O da olmadı...

Bitmedi Erdoğan...

Ne yangın, ne sel felaketi... ne kaldı geriye peki?

Taliban var!

Erdoğan'ı indirse indirse...

Taliban indirirmiş!

Niye?

"Gerekirse Taliban'la görüşürüz" dedi ya Cumhurbaşkanı. İşte bu söz Erdoğan'ı götürmek, daha doğrusu indirmek için yeterliymiş!

Erdoğan bunların aklını aldı ya...

Delirtti ya hepsini.

İşte böyle zırvalıyorlar..

Akıl sağlığını kaybetmek böyle bir şey olsa. gerek.



