Tatil planı yapanlar dikkat! AJet'ten indirimli bilet kampanyası

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşları kapsamında bir yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı.

SATIŞLAR BUGÜN BAŞLADI

Yurt içinde 39 noktaya sefer düzenleyen AJet’in kampanyasında indirimli biletler, 14 Eylül 2026 saat 11.00’den 15 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar satın alınabilecek.

SADECE YURT İÇİN UÇUŞLARDA GEÇERLİ

İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 ile 15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Kampanyada 28 Ekim-1 Kasım, 13-22 Kasım ve 31 Aralık-4 Ocak tarihleri kapsam dışında tutulacak.

KOLTUK SEÇİMLERİ 99 TL’DEN BAŞLIYOR

AJet, kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de indirim uygulayacak. Buna göre standart koltuklar 99 TL, ön sıralardaki koltuklar 199-299 TL, acil çıkış koltukları ise 349 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak.

Kampanya kapsamında biletler yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.