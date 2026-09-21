Tarih belli, Kozinoğlu soruşturmasında kilit isim ifade verecek! “Etkisiz hale getirilmeli” demişti

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma giderek derinleşmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında FETÖ'cü Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Altaylı'nın geçmişte FETÖ elebaşı Gülen'e yazdığı mektuplarda, Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesinin FETÖ açısından büyük tehdit oluşturacağını belirterek, "Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandığı biliniyor.

İŞLEMLER DURDURULDU

Sincan Cezaevi'nde bulunan Altaylı'nın ifade işlemleri için İstanbul'a gönderilmesi planlanıyordu. Ancak 82 yaşındaki Altaylı'nın sağlık durumunun yolculuk yapmaya elverişli olmadığı doktor raporuyla belirtilince sevk işlemi durdurulmuştu.

"ENVER ALTAYLI İFADE VERECEK"

Sinan Burhan, konuya ilişkin son bilgileri paylaştı. Altaylı'nın önümüzdeki hafta ifade vereceğini belirten Burhan,

"Enver Altaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle ifade veremeyeceği belirtilerek kendisine bir haftalık rapor verildi. Bu nedenle planlanan ifade işlemi önümüzdeki haftaya ertelendi. Altaylı'nın önümüzdeki hafta Silivri'de ifadesinin alınacağı, ifade işleminin SEGBİS sistemi üzerinden değil, yüz yüze gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi."

ifadelerini kullandı.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLMELİ"

Öte yandan, hatırlanacağı üzere soruşturma dosyasına giren bilgilerde Enver Altaylı'nın, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu için FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e yazdığı mektuplarda, Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesinin FETÖ açısından büyük bir tehdit oluşturacağını ve örgüt için tam bir felaket olacağını belirttiği, "Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır." dediği biliniyor.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadeleri alınan, muhabirin de arasında olduğu 3 şüpheli tutuklanmaları, kameramanın da arasında bulunduğu 3 şüpheli "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak", diğer 3 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, muhabirin de arasında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 13 olmuştu.

Bu arada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümüne üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildiğini bildirmişti.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Şüpheliler Doğan ve İşgören'in tutuklanmasına karar veren hakimlik, şüpheliler Ataman ve Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 15'e yükselmişti.