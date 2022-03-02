Tansu Çiller Millet İttifakı’nı destekleseydi kahraman olacaktı!

Bugünlerde en çok merak edilen sorulardan biri, Tansu Çiller’in yeniden siyaset sahnesine dönüp dönmeyeceği.

Tansu Çiller, Yeni Şafak söyleşisinde aslında “yeni bir parti” arayışında olduğunun ip uçlarını veriyor. Çiller’in eski partisi Doğru Yol cephesine baktığımda, umutla birlikte özlem var. Çiller’in vakit geçirmeden siyasete dönmesini istiyorlar.

Tansu Çiller’in adı yetti…

“Gelsin!” diyenler de var, geçmişini irdeleyenler de…

ABD’deki mal varlığını…

90’lı yılların faili meçhulleri…

Suna Pelister’i…

Çiller siyasete dönmesin diye, yeni bir parti kurmasın diye, daha da önemlisi Cumhur İttifakı’na güç vermesin diye, kaç gündür arşiv taraması yapıyorlar. Tansu Çiller’in terörle mücadelesini, 28 Şubat’taki demokrasi mücadelesini konuşmuyorlar ama…

Tansu Çiller, inat etmeseydi, Mehmet Ağar’ı yok saymasaydı, Bucak aşiretini karşısına almasaydı, bugün Türkiye’de siyaset yapmaya devam edecekti. Hata yaptı hatasının bedelini ödedi ve Doğru Yol Partisi’ni baraj altında bırakan siyasetçi olarak tarihe geçti. Buna rağmen Doğru Yol tabanı ondan vazgeçmedi. Kongrelerde en çok alkışı o aldı. Doğru Yolcular günlerce “dön” diye kapısında yattı…

Dönmedi!

Tansu Hanım sanki o inadından vazgeçmiş. Yeni Şafak söyleşisinde dönmeye meyilli görünüyor. Ne zaman döner, ya da dönmez bunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, dönerse siyasette çok şey değişir.

Doğru Yol Partisi’nin eski kurmaylarından birine sordum; dönerse ne olur?

Dedi ki:

- Dönerse mevcut bir çok partiyi katlar. İktidar olmaz ama merkez sağı toparlar. Cumhur İttifakı’na da büyük katkı sağlar.

- Peki İyi Parti’den kırpar mı?

- Kırpar… orada kurmayları var çünkü… Hala görüştüğü bir çok siyasetçi var…

Çiller’in siyasete dönmesi dengeleri altüst edeceği görüşündeyim. Yüzde 1’lik, yüzde 3’lük partilerin tamamını katlayacağını düşünüyorum. Siyasete girdiği dönemde acemiydi, bir çok hata yaptı. Daha doğrusu etrafını saran çakal sürüsü ona bir çok hata yaptırdı. Yeniden siyasete döner eski hataları yapmaz, etrafında hain barındırmazsa, Çiller’in başarılı olma şansı var…

Siz bakmayın, “Tayyip Erdoğan Çiller’e parti kurduruyor” dediklerine. Çiller bugün Millet İttifakı’na yakın olsa, onları desteklese, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapsa, baştacı yaparlar… 6’lı masa, anında 7’ye çıkar ve Çiller söz sahibi olur… Cumhur İttifakı’na destek veriyor diye, eskiye dönüş yaptılar, arşiv taraması ile eski çamurları sıçratmaya çalışıyorlar.

Çiller geçmişte bunlara pabuç bırakmadı, korkmadı, tırsmadı, geri adım atmadı. Evlatları ile tehdit edildi, zulme uğradı, başbakanlık hakkı gasp edildi ama milim doğru bildiğinden şaşmadı.

2022 Türkiye’sinde yolundan şaşacağını, korkacağını sanmıyorum.