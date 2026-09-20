Tamer Osmanağaoğlu'ndan Terörsüz Türkiye mesajı

Osmanağaoğlu, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Gaziantep 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Osmanağaoğlu, "Terörsüz Türkiye, Türk devletinin kudretli asırlarına kavuşmanın yansıması, kahraman güvenlik güçlerimizin dillere destan terörle mücadelesinin terörsüz bir memleket ile taçlandırılmasıdır. Terörsüz Türkiye, emperyalizmin dayatmalarına karşı koyan iradenin ortak adıdır." dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü ​​​​​​​savunurken dün ne söyledilerse bugün de sözlerinin arkasında olduklarını belirtti.

Tek listeyle gidilen kongrede Mehmet Sait Kılıç il başkanı seçildi.