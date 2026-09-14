Taktik tahtasını bakkal defterine çevirdi! Tedesco'dan ibretlik masterclass Serie A'nın dördüncü haftasında Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna, deplasmanda Napoli'ye 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürürken, üst üste aldığı iki yenilginin ardından sahadan 3 puanla ayrılan ev sahibi Napoli puanını altıya yükseltti ve ligin dördüncü haftası geride kalırken Bologna yalnızca bir puanda çakılı kaldı.