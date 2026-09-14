Taktik tahtasını bakkal defterine çevirdi! Tedesco'dan ibretlik masterclass
Serie A'nın dördüncü haftasında Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna, deplasmanda Napoli'ye 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürürken, üst üste aldığı iki yenilginin ardından sahadan 3 puanla ayrılan ev sahibi Napoli puanını altıya yükseltti ve ligin dördüncü haftası geride kalırken Bologna yalnızca bir puanda çakılı kaldı.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Bologna, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
LOBOTKA 3 PUANI GETİRDİ
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren gol 66. dakikada Stanislav Lobotka'dan geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli sahadan 3 puanla ayrıldı.
NAPOLI 2 MAÇ SONRA KAZANDI
Son iki haftada Como ve Inter karşısında mağlubiyet yaşayan Napoli, Bologna galibiyetiyle kötü gidişine son verdi. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı.
TEDESCO 1 PUANDA KALDI
Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna'nın kötü başlangıcı ise devam etti. İlk 4 haftada 3. mağlubiyetini alan Bologna, yalnızca 1 puan toplayabildi.
Napoli gelecek hafta Fiorentina deplasmanına konuk olacak. Bologna ise sahasında Torino ile karşılaşacak.