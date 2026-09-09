Suriye'nin İdlib ilinde patlama meydana geldi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.