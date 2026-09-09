Suriye'nin İdlib ilinde patlama meydana geldi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.