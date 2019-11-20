Suriyeliler yine CHP'nin can simidi oldu iyi mi?

Suriyeliler hiçbir şeyden çekmedi CHP'lilerden çektiği kadar. EYT mevzu bahis olunca, Faik Öztrak başta olmak üzere hemen hemen tüm CHP'lilerin "Suriyeli sevgisi" depreşti yeniden:

- 40 milyar lira Suriyelilere harcayacağına EYT'ye ver.

Başka saçmalıklar da var... İstanbul Havalimanı, köprüler... AK Parti iktidarı tarafından yapılan tüm yatırımları gereksiz bulanlar da var. En çok da şehir hastaneleri... Vay efendim bunlar yapılacağına EYT'lilerin mağduriyeti giderilseydi!

Arkadaşlar, 40 milyar lira ile EYT mağduriyeti giderilemiyor. 6 milyona yakın EYT'liden söz ediliyor. Uzmanlar yıllık 100 milyardan söz ediyor. Erdoğan ve arkadaşları aylarca bu konuyu tartıştı, konuştu. Devlet Bahçeli bile önüne konulan rakamları görünce seçim öncesi verdiği sözden caymak zorunda kaldı..

Yani...

Köprü yapılmasın, havalimanı yapılmasın, Suriyeliler gitsin onlara para vermeyelim... sözleri beyhude. Türkiye'nin ekonomisi şu anda bu yükün altından kalkamıyor. Erdoğan'ın söylediği bu, popülizmden kaçmasının nedeni, yani seçim kaybetme pahasına EYT'ye karşı çıkmasının asıl nedeni bu..

EYT'liler haklı, geçmişte bir haksızlığa uğramışlar, mağdur edilmişler, bir çoğu emeklilik hakkını elde etmesine rağmen yaş haddinden işsizliğe mahkum edilmiş durumda... Yaşar Okuyan gelmiş, Türkiye'nin battığını görmüş, bu konuyu ele almış ve siyasi hayatını riske atarak, direnmiş ve rahmetli Süleyman Demirel'in yanlış politikalarına son vermiş... O gün bugündür bir mağduriyet yaşanıyor ama bu işin müsebbibi ne Tayyip Erdoğan'dır, ne de AK Parti iktidarı...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz geldiğimizde çözeriz" sözü, Demirel'in "Onlar 3 verdiyse biz 5 vereceğiz" vaadinden farklı değil... EYT'liler yakın geçmişte yapılan seçimlerde AK Parti'yi sekteye uğrattı. Erdoğan ve arkadaşları bu gerçeği bilmiyor mu sanıyorsunuz?

Biliyorlar tabii ki, her bir şeyin farkındalar ama ekonomideki gidişat kıpırdamalarına, yani EYT'lilerin mağduriyetini gidermelerine ne yazık ki izin vermiyor.

Olaya bir de böyle bakın!

HDP SİNE-İ MİLLETE Mİ DÖNÜYOR?

Sırrı Sakık'tan gelen bu görüş ciddi ciddi tartışılıyor. Bugün karar vereceklermiş! Zira ben Sırrı Sakık'ın ortaya attığı görüşün karşılık bulacağına pek ihtimal vermiyorum.

Nedeni açık, olup biten ortada. Belgeler- bilgiler, yerlerine kayyımların atandığı belediye başkanlarının terörle ne kadar içli dışlı olduklarını çok net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bu gerçekler ortadayken...

"Sine-i Millet" fikrini ortaya atmak, tartışmak en hafif ifadeyle millete saygısızlıktır.

HDP şu anda kendisine "huzur gelsin" diye oy veren milletin yanında değil, HDP'lilerin terörün, teröristlerin sinesinde olduğu gerçeğini herkes biliyor ve görüyor.

PKK'nin sinesinde olmaktan vazgeçmiyorlar!

HDP'liler, PKK'dan vazgeçtiği gün Sine-i Millet'e dönmüş olacak!

Ne dersin Sırrı Bey...

HDP PKK'dan vazgeçebilecek mi?

KILIÇDAROĞLU UYARILARA KULAK ASMIYOR!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "zehirli dili" en çok kimi rahatsız ediyor biliyor musunuz?

CHP'lileri...

Uyarmışlar Kemal Bey'i, "Efendim bu dil doğru değil, çok ağır konuşuyorsunuz, milli meseleleri es geçiyorsunuz" sözleri bir kulağından girmiş öteki kulağından çıkmış...

Niye peki?

CHP'liler anlam veremiyor.

Bu bir hastalık olabilir mi acaba? Erdoğan Rusya'da anlaşma yapmak üzere masaya oturmuş, Kemal Bey buradan bas bas bağırıyor, "Sen benim cumhurbaşkanım değilsin" diyor... Dün de "şamar oğlanı" ifadesini kullandı Erdoğan için...

"Hasta" diyen bir çok CHP'li var...

"Sen hastasın" diyemiyor kimse...

Uyarılarla hasta olduğu ima ediliyor ama Kemal Bey kimseyi dinlemiyor.