Suriye'den sonra sıra Irak'ta: PKK silahları teslim edecek

Suriye'de SDG'nin silah bırakarak orduya entegrasyonunun tamamlanmasının ardından benzer bir adım da Irak'ta atılıyor.Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Sincar'daki terör örgütü PKK uzantılarının silahlarını teslim edeceğini ve bölgenin federal hükümet kontrolüne geçeceğini açıkladı.

PKK'nın Sincar'daki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceği ve Sincar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrolünde olacağı belirtildi.

Uygun görülen bazı unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceği ifade edildi.

Zeydi, devlet dışında hiçbir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin verilmeyeceğini vurguladı. Sincar'ın altyapı ve yeniden imar ihtiyaçlarının karşılanması, zarar görenlere tazminat ödenmesi ve yerlerinden edilenlerin dönüşü için talimat verildi.

Ezidilerin 1 milyon konut arsası projesine dahil edilmesi ve ihtiyaçları belirlemek üzere üst düzey bir komite kurulması istendi.

SİNCAR'DAKİ PKK'LILAR SİLAHLARINI TESLİM EDECEK

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesindeki uzantılarına gönderme yaparak, silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı’nın federal hükümetin tam kontrolü altında olacağını söyledi.

TERÖRİSTLERE SURİYE FORMÜLÜ

Zeydi, terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesindeki uzantılarına gönderme yaparak, uygun görülen bazı unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini vurguladı.

DEVLET DIŞINDAKİ OTORİTELERE GEÇİT YOK

Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elde birleştirilmesinin Sincar’ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirten Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini kaydetti.

BAŞBAKAN'DAN SİNCAR TALİMATI

Başbakan ayrıca Sincar’ın alt yapı ve yeniden imar ihtiyaçlarının karşılanması, zarar görenlere tazminat ödenmesi ve yerlerinden edilenlerin bölgelerine dönüşlerinin sağlanması için talimat verdi.

Zeydi, Ezidilerin 1 milyon konut arsası projesine dahil edilmesi yönünde de talimat verirken, Sincar’ın güvenlik ve hizmet alanlarındaki ihtiyaçlarını kapsamlı biçimde belirlemek üzere üst düzey bir komite kurulmasını istedi.