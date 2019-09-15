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Suriye Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı 12 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastanenin otoparkında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

KİLİS'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.

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