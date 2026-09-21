Süper Lig VAR kayıtlarında ne var? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Süper Lig VAR kayıtları, haftanın tartışmalı pozisyonlarını yeniden gündeme taşıdı. Futbolseverler “VAR kayıtlarında ne konuşuldu?”, “Galatasaray’ın pozisyonunda hakemler ne dedi?”, “Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında hangi kararlar değerlendirildi?” sorularına yanıt arıyor. VAR kayıtları, hakemlerin saha içindeki kararlarını desteklemek amacıyla VAR odasıyla kurdukları iletişimi ortaya koyuyor. Kayıtlarda pozisyonun incelenme süreci, hakemin monitöre çağrılma gerekçesi ve son kararın nasıl verildiği yer alıyor.

VAR KAYITLARI NEDİR?

VAR kayıtları, Video Yardımcı Hakem sistemi kapsamında hakemler ile VAR ekibi arasında geçen değerlendirme konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Bu kayıtlarla tartışmalı pozisyonlarda hakemlerin hangi kriterleri dikkate aldığı ve karar sürecinin nasıl ilerlediği görülüyor.

GALATASARAY MAÇINDA VAR KAYITLARINDA NE KONUŞULDU?

Galatasaray’ın karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonlarda VAR hakemleri, pozisyonun oluş şekli, temas olup olmadığı ve oyun kuralları açısından değerlendirme yaptı.

VAR incelemelerinde değerlendirilen başlıklar:

Ceza sahası içindeki temaslar

Gol öncesi ihlal ihtimali

Ofsayt kontrolleri

Penaltı kararları

Hakemler, görüntüler üzerinden inceleme yaparak kararlarını netleştirdi.

FENERBAHÇE MAÇLARINDA HANGİ POZİSYONLAR İNCELENDİ?

Fenerbahçe karşılaşmalarında da tartışmalı bazı pozisyonlar VAR tarafından değerlendirildi. İncelemelerde özellikle gol kararları, ceza sahası içindeki mücadeleler ve olası faul durumları ele alındı.

Değerlendirilen pozisyon türleri:

Gol öncesi faul iddiaları

Penaltı beklentileri

Kırmızı kart ihtimali

Ofsayt kararları

BEŞİKTAŞ MAÇINDA VAR HAKEMLERİ NE DEDİ?

Beşiktaş’ın karşılaşmalarındaki tartışmalı anlarda da VAR odası ile saha hakemi arasında değerlendirmeler yapıldı. Hakemler, görüntü tekrarları üzerinden pozisyonun oyun kurallarına uygun olup olmadığını inceledi.

VAR KAYITLARINDA HAKEMLER NASIL KARAR VERİYOR?

VAR sisteminde hakemler öncelikle saha içindeki kararı değerlendiriyor. VAR ekibi ise açık ve bariz hata olduğunu düşündüğü pozisyonlarda inceleme önerisinde bulunuyor.

VAR inceleme süreci:

Pozisyonun kontrol edilmesi

Görüntü tekrarlarının izlenmesi

Hakemin bilgilendirilmesi

Nihai kararın verilmesi

şeklinde ilerliyor.

VAR KAYITLARI NEDEN AÇIKLANIYOR?

VAR kayıtlarının açıklanmasının amacı, hakem kararlarının daha şeffaf şekilde anlaşılmasını sağlamak ve kamuoyundaki tartışmalara açıklık getirmek. Federasyon, belirlenen kriterler doğrultusunda bazı pozisyonlara ilişkin VAR konuşmalarını kamuoyuyla paylaşabiliyor.

VAR KAYITLARI HAKEM HATALARINI GÖSTERİR Mİ?

VAR kayıtları, hakemlerin karar sürecini ortaya koyar ancak tek başına tüm pozisyonların doğru veya yanlış olduğunu belirleyen bir değerlendirme değildir. Pozisyonların futbol kuralları çerçevesindeki yorumu, hakem değerlendirmeleri ve ilgili kurulların incelemeleriyle birlikte ele alınır.

SÜPER LİG’DE VAR UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

VAR sistemi, Süper Lig’de hakem kararlarını destekleyen uygulamalardan biri olarak kullanılmaya devam ediyor. Amaç, kritik hataları azaltmak ve maçlardaki önemli kararların daha doğru verilmesini sağlamak.