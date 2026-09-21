Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak pişmanlık yanıtı: Özür diledim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte aldığı siyasi kararlara ilişkin pişmanlıkları sorulunca, “Ayrıntılara girmeyelim” yanıtını verdi. Siyasi yaşamında hataları ve eksiklikleri olduğunu kabul eden Kılıçdaroğlu, “Yanlışımız var mı, var. Ben en son özür bile diledim” ifadelerini kullandı.



Bir siyasetçinin aldığı tüm kararların doğru olduğunu düşünmesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu tutumun kişiyi yanılgıya düşürebileceğini ifade etti.

"AYRINTILARA GİRMEYELİM" DEDİ

Geçmişte pişman olduğu siyasi kararlar sorulan Kılıçdaroğlu, belirli bir kararın ismini vermek yerine genel bir değerlendirme yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Efendim, şimdi ayrıntılara girmeyelim" diyerek başladığı yanıtında, bir siyasetçinin attığı her adımın doğru olduğunu düşünmemesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı, "Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz, büyük bir yanılgıya düşersiniz" dedi.

"EKSİĞİMİZ DE VAR, YANLIŞIMIZ DA"

Kılıçdaroğlu, kendi siyasi geçmişiyle ilgili de açık bir değerlendirme yaptı. Daha öncede hatalarına ilişkin özür dilediğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Efendim, şimdi ayrıntılara girmeyelim. Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz, büyük bir yanılgıya düşersiniz. O zaman hata yapma alışkanlık haline gelebilir. Eksiğimiz var mı, var tabii. Yanlışımız var mı, var. Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim.

Dolayısıyla bir siyasetçi her yaptığı ya da her düşündüğü doğrudur demek bizi yanılgıya sürükler. Söylersiniz, bu partinin bir özelliği var, güzel bir özelliktir. Bu partiyi diri tutan itiraz kültürüdür. Yani bir şey söylersiniz, 50 kişi itiraz eder; endişe etmeyin, itiraz ederler. Dinlersiniz bunları ama, dinlersiniz. Yani "Vay, sen nasıl genel başkana itiraz edersin?" diye bir kültürümüz yok. İtiraz edilir, buraya kadar itiraz edilir. Arkadaşlar itiraz ederler, "Bu yanlıştır" derler. Sonra bir araya geliriz, sonuçta bir kararı veririz. Yani günün deyimiyle ortak aklı oluşturmaya çalışırız. Benim hatalarım yok mu, var tabii hatalarım. Hiç hata yapmadım...

Orhan Gencebay'ındı galiba değil mi, "Hatasız kul olmaz"? Eksiğimiz de var, hatamız da var, yanlışımız da var. Var tabii bunlar, olmaması mümkün değil. Çünkü hata kavramı insana özgü bir kavramdır.

Çünkü aklını kullanan tek canlı insandır. Bizim dışımızdaki canlılar içgüdüleriyle hareket ederler, akıllarıyla değil. Dolayısıyla onlara "Hata yaptın" diyemeyiz ama hata, dediğim gibi insana özgü bir kavramdır ve hata yapmamak tabii hepimizin arzu ettiği bir şey ama maalesef yapıyoruz."