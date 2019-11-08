Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu ile bir derdi mi var?

Süleyman Soylu'nun dili serttir, bu görüşe katılıyorum... siz bir de kendinizi onun yerine koyun, kahpe kurşunlarla şehit düşen asker, polis, korucu, sivil... hepsi canından can alıyor Süleyman Soylu'nun.

Canından can koparken, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teröristleri besleyen, tedavi eden, onları Türk askerine karşı yeniden kahpelik yapsın diye dağa gönderen hainleri sahiplenmesi karşısında Allah aşkına söyleyin siz olsanız ne yaparsınız!

Kahpeliğin, alçaklığın demokrasisi mi olurmuş!

Oluyormuş demek ki...

Ne dedi Soylu?

"Ahmak" dedi değil mi?

Yahu arkadaş elde belge var, bilgi var, en az 10 tane soruşturma var, sen adamın görevden alınmasına, hapse atılmasına üzülüyorsun. HDP'nin kapısındaki analara sahip çıkacağına, teröre açık bir şekilde destek veren terör sevicilerini seviyorsun... bu ahmaklık değil de nedir?

Süleyman Soylu siyaset yapmıyor arkadaşlar!

Süleyman Soylu yüreğiyle konuşuyor.

Süleyman Soylu acısını paylaşıyor.

Süleyman Soylu acı içinde isyan ediyor.

Süleyman Soylu'nun o konuşmasının içinde siyasetin "S"si yok!



Aylardır böyle...

Terörle yatıyor, terörle kalkıyor.

Gecesi yok, gündüzü yok... aile düzeni yok, çocuklarının yüzünü göremiyor.

Günlerdir Soylu düşmüyor ağzımızdan!

Niye? İmamoğlu haklı olsun diye!

Birileri de...

Fitne ateşini körüklemeyi daha doğru buluyor; "Yeniden siyasi sahnede olmak istiyor galiba" diyor. "Yok canım" dediklerinde, vicdanı nasırlaşmış arkadaş "Öyle öyle" diyor kendinden emin bir şekilde. MHP Genel Başkanı yapanlar bile oldu ayıptır hatırlatması!

Şimdi değil canım!

Yakın gelecekte!



Terör üzerinden siyaset mi olur?

Bizimkiler öyle uygun görüyor. Teröre göz açtırmıyor ya, bir yılda dağa kaldırılan çocuklarımızın sayısı 5 binlerden 50-60'a düştü ya... analar korkmadan can havline düşmeden HDP'nin kapısına dayanıyor ya...

Bunların hepsi siyaset!

Kendi bi baltaya sap olamamış, olduğu yerde çakılı kalmış uzanamadığı kediye murdar diyor... Siyasetin hassını kendi yapıyor, başarıyı alkışlamak, taktir etmek yerine fitneyi ateşliyor!

Fatih Portakal bile...

"Yine topa girmişsiniz!" diye espri yapan Soylu'ya, "Siz de hiç topa girmiyorsunuz" diyerek selam sarkıtıyor... Süleyman Soylu'nun hemen her gün terörün kalesine en az 5 jeneriklik gol attığını görse... duysa, o da, bizim gibi takdir edecek ama görmüyor işte, duymuyor!

Fatih ve onun gibiler...

Soylu'yu iyi okusa....

Söylediklerini can kulağı ile dinlese...

Ettiği her kelâmın terörle ilgili olduğunu görecektir.

Evet ifadeleri sivri... ama terörü konuşuyor kardeşim niye anlamıyorsun!

Yani onun derdi İmamoğlu değil!

Terör ve terör seviciler!

Anladın :)

CHP'DA KILIÇLAR ÇEKİLDİ BARIŞ YARKADAŞ KİMİN TARAFINDA?

Çok merak ediyorum, bizim Barış Yarkadaş hangi tarafta? Canan Kaftancıoğlu'nu mu, yoksa Ekrem İmamoğlu'nu mu destekliyor?

"E canım, Canan Hanım'ın kafaya taktığı kahraman İmamoğlu değil Necati Özkan'dır" diyorsanız, bence şu satırdan sonrasını okumayın, oyalanacak başka bir şey bulun kendinize. Çünkü böyle düşünüyorsanız dünyadan bihabersiniz!

Kavga bal gibi Ekrem Bey'le Canan Hanım arasında.

Ve bu kavganın galibini şimdiden ilan ediyorum...

Ekrem İmamoğlu...

Çünkü...

CHP'de kongre süreci başladı.

Çünkü, Canan Hanım'ın istifa resti hala sıcacık.

Çünkü, Battal İlgezdi ve Ali Kılıç hala Canan Hanım'ın iki azılı düşmanı...

Yani...

Kemal Bey, eli mahkûm Canan Kaptanoğlu'nu harcayacak!

Eli mahkûm çünkü İmamoğlu böyle istiyor, isteyecek. "Kahramanlık" kavgası bu işin tuzu biberi değil, can simidi...

Kıyamet yakındır yani anlayacağınız!

Barış'ı unutuyordum az daha.... Valla benim bildiğim Barış'ın kimseye eyvallahı olmaz ama, bu konuda koyu Ekremci olur gibi geliyor bana. Bundan böyle her hafta Salı günü Haber Global'de birlikte olacağız. İlk tartışmamız da bu olsun isterseniz... Salı, saat 21.00'de...

Bakalım Barış ne diyecek :)