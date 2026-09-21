SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre uzatma kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında piyasada yaşanan belirsizlik devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki 131 yatırım fonu için daha önce 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresini 6 aya çıkardı.

SPK'nın yeni kararına göre süre, tasfiyeye konu fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak uzatıldı. Böylece 17 Eylül'de belirlenen azami 3 aylık tasfiye süresi 6 aya çıkarılmış oldu.

Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye sürecinin yürütülmesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmişti.

İlk düzenlemede tasfiye işlemlerinin en fazla 3 ay içinde tamamlanması öngörülmüştü.