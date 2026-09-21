SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre uzatma kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı alınan bazı yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gitti. Kurul kararıyla daha önce 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi, fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak 6 aya çıkarıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında piyasada yaşanan belirsizlik devam ediyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki 131 yatırım fonu için daha önce 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresini 6 aya çıkardı.
SPK'nın yeni kararına göre süre, tasfiyeye konu fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak uzatıldı. Böylece 17 Eylül'de belirlenen azami 3 aylık tasfiye süresi 6 aya çıkarılmış oldu.
Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye sürecinin yürütülmesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmişti.
İlk düzenlemede tasfiye işlemlerinin en fazla 3 ay içinde tamamlanması öngörülmüştü.